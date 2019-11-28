經濟
樓市VAR

香港地產

下一篇 上一篇

河內海外買家港人佔七成 南慈廉郡擬打造商業中心

【明報專訊】經過近30年經濟改革後，越南政府近年亦開放物業市場，容許外國人投資置業，當地樓市已漸獲海外買家注視，其中作為首都的河內，當地樓市前景更被看高一線。有當地發展商表示，旗下河內住宅項目的海外買家中，有七成來自香港，除投資外，亦有港人購入物業作第二家園，以便閒時到越南度假。

撰文、攝影 張允亭

目前，河內市由12郡、17個縣、1個市社，共30個行政單位組成，其中郡相當於中國內地的市轄區；至於12郡中，以旅遊景點集中地的西湖郡的住宅物業呎價最高，正如港人追捧擁有維港海景單位，越南人則喜愛倚湖而居， 西湖畔便成為當地傳統豪宅地段。

西湖郡環境優美 呎價最貴

至於還劍郡則屬傳統核心商業區，惟該區土地新供應缺乏下，越南政府近年銳意將南慈廉郡打造成新商業中心區（Central Business District, CBD），而隨着當地經濟高速增長，預料將吸引更多跨國企業進駐。

與此同時，毗鄰的河東郡，設有多所著名學府，加上區內多條捷運鐵路即將通車，預料將成為中產人士的聚居地。今次介紹的洋房，就位於河東郡一個大型綜合社區項目內；THE MANSIONS由馬來西亞發展商ParkCity負責發展，由146幢別墅組成，建築面積3174方呎起，其中一座別墅樓高4層，建築面積約4595方呎，屬5房2廳連工人套間隔，並設有私人升降機，氣派十足。洋房底層是特高樓底的客飯廳，屋內設有多幅落地玻璃幕牆，採光度十足，對外連接私家花園；廚房設計以白色為主調，簡潔明亮。

拾級而上，偏廳擺放兩組布藝梳化，同層亦設有一間套房。位於3樓的主人睡房，空間寬敞，附設的衣帽間靠三邊牆，放置3個大衣櫃，而套房浴室更採酒店式格局，同時設有雙洗手盆、獨立廁格、淋浴間及浴缸。洋房現時售價約1044萬港元，折合呎價約2272港元。

發展商：多項大型基建將上馬

越南推行改革政策後，吸引海外發展商積極投資。馬來西亞發展商Gamuda Land副總裁吳德耀表示，由於越南政治環境與中國近似，對港人而言可能較為熟悉，故當地亦是部分港人海外物業投資的選項。他對河內發展前景感到樂觀，而越南政府正銳意加強基礎設施，正規劃多項大型基建，包括國際機場、高速公路及鐵路等。

買家須留意越南設外匯管制

值得注意的是，越南設有外匯管制，無論海外投資或購入物業自住，海外買家均宜到當地銀行開設戶口，以便清楚記錄資金進出，及日後繳交稅款之用，並向有關政府單位進行申報手續等。

■有片睇，如想收看河內樓市更詳盡介紹，用手機掃一掃QR Code，或可登入明報財經網：mpfinance.com

[樓市VAR]

相關字詞﹕越南 樓市var

上 / 下一篇新聞

新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
李嘉誠：一國兩制不只是一項合併
李嘉誠：一國兩制不只是一項合併
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
大快活中期實質少賺三成
大快活中期實質少賺三成
優品360中期純利跌6%
優品360中期純利跌6%
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
抖音TikTok 擬切割中國業務
抖音TikTok 擬切割中國業務
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
劉宇亮：大家樂有危亦有機
劉宇亮：大家樂有危亦有機
梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱
梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
技術取勝：港鐵低位承接力增強
技術取勝：港鐵低位承接力增強
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
周顯：自我實現不能復牌預言
周顯：自我實現不能復牌預言
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢