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湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制

【明報專訊】一般香港人，包括要求美國政府推行《香港人權與民主法案》（下簡稱《人權法》）的社運人士也沒有預料得到，美國參眾兩院在毫無阻攔下極速通過法案，這可以說是社運人士一大勝利，在他們來說是求仁得仁。不過大家亦知道，法案亦會將香港帶入艱辛歲月，所以社運人士亦唔敢大事慶祝，或者他們稍後會將美國通過《人權法》的責任歸咎於特首沒有答應五大訴求。

然而，社運人士可不知道，他們不慶祝可能會有一個反效果，美國參眾兩院的議員看在眼內，便知道通過這條法案是精人出口，笨人出手，他們是笨人，因為法案是一個攬炒法案，對中美港都有損失，香港社運人士反而是受惠者。

法案勢將香港帶入艱辛歲月

有人認為美國今次通過這條法案是倉卒了一點，特朗普應該求其搵個共和黨參議員反對即時通過，法案便可以拖到他任期完結之前才審議。倘若中美貿易談判達不成協議，以及香港民主派在區議會選舉大敗，才以這個法案作為談判條件；現在中美準備簽署第一階段貿易協議，而香港民主派又在區議會選舉中大勝，通過這條法案簡直是浪費彈藥。可是，現在唔通過又唔得，我相信特朗普應該知道，這條法案將會令香港進入艱辛歲月，無形中不利民主派在立法會選舉，但美國又點解要強行通過這個令中美港攬炒的法案呢？

我又這樣想，特朗普先生是何許人也，他點會唔知這條是中美港三輸的攬炒法案，但是他又不能不通過，否則以後美國在香港的話語權就會減弱，而通過這個法案要有兩大條件，一是政治形勢傾向反政府，包括香港及中央政府；二是有香港議員提出要求，這個情况並不是經常出現，所以，即使中美準備簽署貿易協議，以及泛民在區議會選舉大勝，美國都要強行通過這法案，以後就可以利用這個法案作長臂管治。

有人話以後香港人左右做人難，隨時會順得哥情失嫂意，其實這又未必，香港人隨時會由左右做人難變左右逢源，從中獲得更多利益，而美國通過這個《人權法》的最大理由是關注一國兩制是否能夠在香港實施下去。其實，美國並不是關心一國兩制，而是希望香港可以實施兩國三制。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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