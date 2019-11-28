周顯：自我實現不能復牌預言

很明顯，這是可以自我實現的預言：「只要你不被我控告，你就可以復牌，反過來說，如果我控告你，你就不可以復牌了。」以上理由實在有趣，因此我特別寫出來。至於官司是不是成功，就有待下回分解了。

證監打擊鼎益豐 招數狠辣

我寫過一篇文章，談到證監會之所以對中國鼎益豐開刀，有三大原因，一.是David Webb投訴；二.是有外國傳媒大幅報道（雖然外國有更多市值和成交更高的公司）；三.它入了恒生系列指數，這叫做「槍打出頭鳥」。

證監的打擊中國鼎益豐，招數狠辣，在本年3月強迫其停牌後，向多達19家經紀行發出限制通知書，凍結涉嫌市場操控活動有關的帳戶資產，涉及的經紀行數目打破紀錄。

最後提一隻股票，恒新豐控股（1920），去年8月上市，股價一直潛水，但看中央結算記錄，前名仍然持有10.96%，估計25%的公開發售中，貨源仍然有15%集中未沽。

我曾經短炒過兩轉，都叫做賺了少少錢，因此對它有感情。周一和周二兩天，股價微升，成交增加，我認為是異動，應該會入市再炒一轉。由於近期炒股都算幾順手，因此膽粗粗同大家分享。

[周顯 投資二三事]