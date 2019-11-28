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張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文

【明報專訊】恒指昨升40點，收報26,954點，成交金額757億元。港股在27,000點附近拉鋸，阿里巴巴（9988）繼續炒上，最高升至195.3元，收報193.2元升3%，美團（3690）亦創新高升104.2元。中國10月份工業利潤大跌9.9%，為2011年有統計以來最差。但中港股市未有受到影響，不少工業股仍穩步向好，紙業股、紡織股都有不俗表現。

市場焦點落在阿里巴巴身上，掛牌後持續上升。收市後，恒指服務公司公布將集團快速納入至恒生綜合指數，會於12月9日生效。阿里獲納入不同指數是預期之內，也是這個憧憬刺激股價持續走高，呈阿里港股股價拉動美股上升格局。阿里是少數優質中資股能跟隨納指偏強的大型股份，美股破頂展升浪之勢已頗清晰，阿里本就應跟隨起動，短線破200元關口問題不大。

美股強勢 阿里跟升料破200元

但也要留意，內地電商增長持續放緩是不爭的事實，始終已發展多年，就連農村電商也興起多時。股價突破200元、開始反映染藍等憧憬後，料會開始較為波動。此外，阿里上市僅兩日已呈現一股獨力之勢，當納入不同指數後，很多股份比重都會大幅下調而出現被動沽盤。

昨日另一亮點是港資股，港鐵（0066）、領展（0823）均獲大行唱好，認為區議會選舉後局勢將趨於緩和，出現炒復蘇條件。無論中央、港府還是警方，區選後的態度明顯由高壓轉向溫和。一方面區選大勝後，和理非上街抗爭的意欲大降。若政府和警方暫時不再濫權、濫暴，並採取拖字訣，既不回應任何訴求，又不主動進行打壓，大部分市民生活將回復正常，就像當年雨傘運動後，最終一切都不了了之，什麼也爭取不到，政治格局依舊。勇武是否會就此放棄？抑或只屬短暫休整？仍要時間觀察。只是從網上言論來看，區選後反而看到和勇武分化，後者的重大犧牲換來區選大勝，但自身一無所獲，政府也沒有回應訴求，換作是任何人也有機會心灰意冷。

中國10月份工業利潤大跌9.9%，統計局指主要受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。10月份生產物價指數下降1.6%創3年最差，當出廠價下跌，銷量還要減，在固定成本維持不變，利潤會面對相當大的下跌壓力。但10月是過去的情况，從工業股的股價來看，市場還是預期或炒作明年復蘇，紙業股、紡織股都有不俗表現。

理文相對玖紙落後 吸引炒作

紙業股的問題是供過於求，市場估計2019年及2020年新增產能為每年400萬噸至1000萬噸。但以實際的固定資產投資來看，今年一直處於負增長，首9月按年下降達9.1%，而首10月更擴大至10.1%，是2014年以來最嚴重的下滑幅度。當年大幅縮減投資後，為2016年展開新升浪創造了條件，而當前紙業股走勢也明顯進入上升周期。

此前市場一直集中炒作玖龍（2689），理文（2314）走勢相對落後。當行業復蘇的可能性愈來愈加，近期也不斷有加價的消息，資金也開始炒落後，理文昨日就急升4.5%。

[張兆聰 還看今朝]

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