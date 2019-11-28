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經濟
2019年11月28日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
李嘉誠：一國兩制不只是一項合併
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅 雷軍：續捕捉5G商機
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
大快活中期實質少賺三成
優品360中期純利跌6%
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
抖音TikTok 擬切割中國業務
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
劉宇亮：大家樂有危亦有機
梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
技術取勝：港鐵低位承接力增強
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
周顯：自我實現不能復牌預言
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
河內海外買家港人佔七成 南慈廉郡擬打造商業中心
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢
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技術取勝：港鐵低位承接力增強
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【明報專訊】中生製藥宜守9.8元（圖）
洛鉬逼近區間頂部（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
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