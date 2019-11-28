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李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉

【明報專訊】昨日傍晚收到創夢天地（1119）一份新聞稿，主要講這間騰訊（0700）、賭王「四太」兒子何猷君等有份投資的手遊及電競公司，最近向大灣區共同家園發展基金（下稱大灣區基金）發行3000萬美元（約2.34億港元）本金的可換股債券。

購創夢可換股債

稱發展電競業

其實公司在前一晚上已經於港交所出通告提及這次交易，當時筆者感到奇怪，大灣區與電競有什麼直接關係？只是沒想到這個問題要在隔了一天後才有答案。新聞稿寫道，創夢天地正聯動深、廣、澳三地電競資源，搭建粵港澳青年交流平台，推動大灣區電競發展，又指今次獲得大灣區基金的投資，公司將推動大灣區的數字創意產業升級，令大灣區有望成為全球數字創意產業創新中心云云。

簡單地說，整個意思就是花了大灣區基金的錢，就要說會在大灣區發展，最後是否真的用在大灣區，還要拭目以待。筆者記者以往也有很多公司用前海、上海自貿區、一帶一路等名目集資，錢用在哪裏，往往都沒有下文。

單計向上市公司放數

已逾11億

說到大灣區基金，去年12月在港交所（0388）金融大禮堂宣布成立，為隆重其事，港交所還將同日上市4隻新股的敲鑼儀式押後至下午。事實上，這個號稱坐擁百億資金、為響應大灣區規劃國家策略而成立的基金，由華潤集團董事長傅育寧任主席、建銀國際前董事長胡章宏任總裁，股東也星光熠熠，包括華潤集團、招商局、粵海控股、許家印旗下的中國恒大（3333）、中國太平保險、中國銀行集團、商湯科技及信置（0083）等。

那麼基金成立以來進行了甚麼與大灣區相關投資？從可翻查的資料，除了上文提及的創夢天地，還包括9月向深圳內房綠景中國（0095）貸款8.78億元；4月認購了鑫網易商（1039）2.2億股可換股債、給予中國汽車新零售（0526）押股貸款和認購可換股債，以及認購了創業版上市的小程序服務商中國有贊（8083）6415萬股，涉資約3400萬元。

基金理念港作主體

發揮優勢產業

再看看大灣區基金成立目的，據其所稱，是要支持香港發展國際創科中心，促進再工業化，協助香港優勢產業於大灣區發展。換言之，按其所指，基金的投資應該是以香港為主體，再融入大灣區乃至全國，創造「共同家園」的發展，尤其港府本身亦提倡再工業化，鼓勵本地企業去大灣區發展。

誠然，基金在非上市公司的投資，外界無從知道，但上述已落實投資大多是中資股。單計向上市公司「放數」或入股而又有公布的交易，金額已超過11億元。

這些交易到底怎樣協助香港優勢產業拓展大灣區？真的要等基金負責人交代一下了。

[李曉佳 財經澡堂]

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