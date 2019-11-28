經濟
梁志麟 匯萃通

投資策略

下一篇 上一篇

梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱

【明報專訊】市場等待澳洲儲備銀行及加拿大央行分別於下周二及周三公布議息結果。雖然市場預期今次澳洲儲備銀行將維持利率不變，但近期公布的就業數據惡化，上周五公布的各項採購經理指數均低於50盛衰分界線，將令央行繼續偏鴿的政策取態，甚至有機會暗示推出其他非傳統幣策，將利淡澳元反覆下試0.67水平。

至於加拿大議息，央行行長波洛茲早前表示，雖然環球貿易糾紛影響當地經濟，但現時貨幣政策合適。當局暫時未見明顯的減息壓力，料維持觀望態度至明年第二季。至於加元後市，由於油價反彈，估計美元兌加元受制於1.3350至1.3380阻力區，並於1.3120至1.3350上落。紐元走勢相對穩定，始終新西蘭央行的減息意欲已降，料紐元於0.6320至0.6470整固。當地今明兩日公布商業及消費信心指數，要留意止跌回穩的情况能否持續。

美國下周一公布11月份ISM製造業指數，市場預期由48.3回升至49.8，可暫時紓緩市場對製造業的憂慮。觀乎近期公布的信心指數大致理想，料支持美匯指數於97.7至98.7上落。

美元有支持 歐元料月中低位

歐洲貨幣方面，市場等待英國12月份大選，各民調顯示保守黨的支持度仍領先工黨約一成，暫時未見差距收窄的迹象。預期英鎊短線受消息主導，並於1.29附近整固。德國及歐元區今明公布通脹數據，預期難有起色。美元有支持下，料歐元可跌穿月中低位1.0990至1.0940。美元兌瑞郎亦會接近10月高位1.0030。內地加大打擊侵權行為，雖然有媒體憧憬可有利中美貿易談判，但特朗普會否因而讓步仍言之尚早。大市觀望貿易談判的發展，料避險貨幣日圓缺乏明顯方向，美元兌日圓於108.20至109.50上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

上 / 下一篇新聞

新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
李嘉誠：一國兩制不只是一項合併
李嘉誠：一國兩制不只是一項合併
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
大快活中期實質少賺三成
大快活中期實質少賺三成
優品360中期純利跌6%
優品360中期純利跌6%
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
抖音TikTok 擬切割中國業務
抖音TikTok 擬切割中國業務
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
劉宇亮：大家樂有危亦有機
劉宇亮：大家樂有危亦有機
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
技術取勝：港鐵低位承接力增強
技術取勝：港鐵低位承接力增強
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
周顯：自我實現不能復牌預言
周顯：自我實現不能復牌預言
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
河內海外買家港人佔七成 南慈廉郡擬打造商業中心
河內海外買家港人佔七成 南慈廉郡擬打造商業中心
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢