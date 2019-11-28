梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱

【明報專訊】市場等待澳洲儲備銀行及加拿大央行分別於下周二及周三公布議息結果。雖然市場預期今次澳洲儲備銀行將維持利率不變，但近期公布的就業數據惡化，上周五公布的各項採購經理指數均低於50盛衰分界線，將令央行繼續偏鴿的政策取態，甚至有機會暗示推出其他非傳統幣策，將利淡澳元反覆下試0.67水平。
至於加拿大議息，央行行長波洛茲早前表示，雖然環球貿易糾紛影響當地經濟，但現時貨幣政策合適。當局暫時未見明顯的減息壓力，料維持觀望態度至明年第二季。至於加元後市，由於油價反彈，估計美元兌加元受制於1.3350至1.3380阻力區，並於1.3120至1.3350上落。紐元走勢相對穩定，始終新西蘭央行的減息意欲已降，料紐元於0.6320至0.6470整固。當地今明兩日公布商業及消費信心指數，要留意止跌回穩的情况能否持續。
美國下周一公布11月份ISM製造業指數，市場預期由48.3回升至49.8，可暫時紓緩市場對製造業的憂慮。觀乎近期公布的信心指數大致理想，料支持美匯指數於97.7至98.7上落。
美元有支持 歐元料月中低位
歐洲貨幣方面，市場等待英國12月份大選，各民調顯示保守黨的支持度仍領先工黨約一成，暫時未見差距收窄的迹象。預期英鎊短線受消息主導，並於1.29附近整固。德國及歐元區今明公布通脹數據，預期難有起色。美元有支持下，料歐元可跌穿月中低位1.0990至1.0940。美元兌瑞郎亦會接近10月高位1.0030。內地加大打擊侵權行為，雖然有媒體憧憬可有利中美貿易談判，但特朗普會否因而讓步仍言之尚早。大市觀望貿易談判的發展，料避險貨幣日圓缺乏明顯方向，美元兌日圓於108.20至109.50上落。