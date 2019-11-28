梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱

至於加拿大議息，央行行長波洛茲早前表示，雖然環球貿易糾紛影響當地經濟，但現時貨幣政策合適。當局暫時未見明顯的減息壓力，料維持觀望態度至明年第二季。至於加元後市，由於油價反彈，估計美元兌加元受制於1.3350至1.3380阻力區，並於1.3120至1.3350上落。紐元走勢相對穩定，始終新西蘭央行的減息意欲已降，料紐元於0.6320至0.6470整固。當地今明兩日公布商業及消費信心指數，要留意止跌回穩的情况能否持續。

美國下周一公布11月份ISM製造業指數，市場預期由48.3回升至49.8，可暫時紓緩市場對製造業的憂慮。觀乎近期公布的信心指數大致理想，料支持美匯指數於97.7至98.7上落。

美元有支持 歐元料月中低位

歐洲貨幣方面，市場等待英國12月份大選，各民調顯示保守黨的支持度仍領先工黨約一成，暫時未見差距收窄的迹象。預期英鎊短線受消息主導，並於1.29附近整固。德國及歐元區今明公布通脹數據，預期難有起色。美元有支持下，料歐元可跌穿月中低位1.0990至1.0940。美元兌瑞郎亦會接近10月高位1.0030。內地加大打擊侵權行為，雖然有媒體憧憬可有利中美貿易談判，但特朗普會否因而讓步仍言之尚早。大市觀望貿易談判的發展，料避險貨幣日圓缺乏明顯方向，美元兌日圓於108.20至109.50上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]