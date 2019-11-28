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劉宇亮：大家樂有危亦有機

【明報專訊】由反修例風波引起的社會運動，至今持續了近6個月，示威活動持續，商店商場提早關門，鐵路提早收車，本港市民外出消費用膳意欲減低，加上訪港旅客人數大減，飲食業成重災區，自6月至今，超過10隻本港餐飲股先後發出盈警，包括大家熟識的大家樂（0341）、大快活（0052）、翠華（1314）、太興（6811）等。

6月至今 逾10餐飲股發盈警

政府統計處公布的季度食肆總收益，第三季食肆總收益264億元，按年跌11.7%，是2003年次季SARS以來最大跌幅。從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位。

在10月下旬發盈警的大家樂，指因維持銷售和市場份額，推出更多超值餐和促銷，利潤率因而受到影響，同時包括租金開支和人工成本在內的經營成本持續上升，預計至9月底止6個月的股東應佔溢利按年減少約三分之一。結果在周二中午公布截至2019年6月30日止6個月中期業績，股東應佔溢利1.49億元，按年跌34.5%，與發盈警通告大致相同。

宜趁機協商業主 降租金成本　

筆者認為是次社會運動對大家樂有危亦有機，首先其業務沒過分依賴旅客，何曾有聽過遊客來港要去吃大家樂？相反卻算得上是民生必需品，門市選址多數屬於民生區域或方便上班一族，就算市民減少外出旺區消費也未大幅影響其大部分門市。 對飲食業想說，成本主要是人工、租金和食材，政府已呼籲及帶頭給予商戶減租，共度時艱，在港有165間分店的大家樂，如可把握機會性地重新與協商租金，可令租金成本下降。另外，餐飲業的失業率上升，有機會令增聘人手上成本降低。

另外，中期業績顯示華南快餐業務收入上升9.6%至 5.16億元人民幣，同店銷售增長為6%，內地業務有機會成下一增長引擎。

股價自年中高位26元水已回落到19至20元的成交密集區間，成短線支持位，過去7年其派息政策相當穩定，就今次中期業績而言，純利雖然按年跌34.53%，每股盈利25.81仙，仍然維持派中期息19仙。中長線趁調整可於此水平收集，待業務化危為機，重拾升勢。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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