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抖音TikTok 擬切割中國業務

【明報專訊】路透社引述多名知情人士稱，短視頻軟件抖音的母公司字節跳動在美國施壓之下，正加緊將抖音國際版TikTok與其他中國業務切割。美國海外投資委員會（CFIUS）正調查深受美國青少年歡迎的TikTok，對客戶信息的保障。

消息稱，字節跳動正設法提供證據，爭取CFIUS相信TikTok所持的個人信息儲存於美國，不會被中國政府取得。路透社早前報道，CFIUS對字節跳動2017年以10億美元收購音樂短視頻軟件Musical.ly展開國家安全審查。這宗收購為TikTok在美國迅速增長奠定基礎。

爭取信息儲存美國

字節跳動對調查的應對，是中國企業在美國經營涉及個人信息業務的重大考驗。中國遊戲公司崑崙萬維5月表示，同意CFIUS的要求，出售旗下的美國最大同性交友平台Grindr，以應對美方對個人數據安全問題的憂慮。該公司正研究通過首次公開募股（IPO）退出在Grindr的投資。字節跳動希望能避免重蹈崑崙萬維的覆轍。

消息人士稱，CFIUS在10月接觸字節跳動前，字節跳動已開始在業務上與TikTok進行切割，要求部分員工專門負責TikTok的工作。消息指，字節跌動在第三季已將TikTok的產品、業務開發、市場營銷及法律團隊，與內地的抖音平台分離。

此外，字節跳動今夏還聘請外部諮詢公司，檢查其儲存的用戶數據的完整性。字節跳動表示，美國用戶數據完全儲存在美國，備份存在新加坡，中國政府對TikTok的內容並無管轄權。

消息指，字節跳動還在加州成立團隊，負責數據管理的監督。這團隊將決定駐中國的工程師，是否有存取數據庫的權限。

（綜合報道）

[國際金融]

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