美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％

分析師：料本季GDP增長逾1.6%

此外，美國10月耐用品訂單出乎意料增長0.6％，有別於分析師預期的0.8％跌幅。美國上周首次申領失業救濟人數亦降至21.3萬人，人數較預期少，按周減少了1.4萬人。就業市場及消費者支出數據持續穩健，第三季個人消費折合成年率增長2.9%，預計今年假日購物旺季也會有良好的表現。昨天是美國感恩節假期前夕，美股將於今天休市。感恩節前的周三，美股通常造好。根據股票交易商年鑑的數據，在過去66年的感恩節前夕，道指只有16次下跌。研究機構DataTrek Research聯合創辦人科拉斯（Nick Colas）的報告預期，受惠於經濟周期及利率偏低，美股今年底仍將表現強勁。

（綜合報道）

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