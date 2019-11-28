紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例

兩大交易所的舉措，反映直接上市將成為交易所之間的新戰線。紐交所建議，欲直接掛牌的企業所發行的新股，市值不得低於2.5億美元，以提供市場適當的交易流動性。相關建議將有待SEC審批，惟紐交所的建議未有詳述如何在直接上市的程序中出售新股。

納斯達克交易所的聲明稱，紐交所的建議未充分考慮到直接上市問題的複雜性。

新股市值不得低於2.5億美元

納斯達克交易所向《金融時報》稱，在與潛在發行人及其顧問、金融機構和美國證交會就改革措施的可能性進行廣泛對話後，將在未來數周提交自己的改革建議。紐交所和納斯達克交易所推動改革之際，初創企業及風險資本家正質疑傳統IPO的程序。上月至少有100家企業及數十家風投公司參加了創投基金Benchmark Capital的投資者格利（Bill Gurley）舉辦的直接上市研討會。格利認為，投行傾向低估IPO的價格，剝削公司的應有收益。

紐交所副董事長兼商務總監塔特爾（John Tuttle）稱，在過去一段時間，選擇上市的公司有所減少，且很多公司要等待更長的時間才決定上市，紐交所希望繼續為公司創造上市的途徑。數據顯示，美國第三季IPO數量較第二季減少逾三分之一。

可繞過IPO承銷商 省可觀費用

部分企業正研究採取直接上市的方式，由企業員工、內部人士及投資者直接在交易所買賣股份，繞過IPO所需的承銷商，省卻可觀的承銷費，並避免IPO折價。內部人士並沒有出售股份的限制，也不存在新股稀釋股權的問題。不過直接上市也有一些缺點。它不能募集新資金，且沒有鎖定期和機構投資者穩定股價，可能令股價動盪。

不過近期科技初創吹起淡風。《華爾街日報》的數據指出，矽谷企業的估值今年合共蒸發約1000億美元，使風險投資者對融資建議趨於審慎。部分科技企業一改以往的燒銀紙式擴張，相對重視盈利前景。這改變的導火線，是共享辦公室巨頭WeWork遞交的上市申請文件，揭示其巨額虧損、鬆散的企業治理及多重利益衝突等問題，最終令上市計劃擱置。WeWork的估值，亦由今年初對上一輪融資時的470億美元，降至目前不足100億美元。召車軟件優步（Uber）目前的市值，也較5月IPO時低320億美元。

軟銀牽頭的願景基金所持有的WeWork及優步股份估值大跌之際，軟銀主要股東紛紛就企業治理及願景基金的不良投資施壓。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國資產管理公司資本集團（Capital Group）、對冲基金Tiger Global Management及Southeastern資產管理，最近數周私下就願景基金的損失向軟銀問責。

（綜合報道）

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