香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響

是次調查於今年11月初進行，共收回416份問卷，近半數受訪者為中小企業。調查發現，本地示威活動（67%）及中美貿易戰（61%）是影響公司業務的主要因素，其次為中國經濟放緩。被問及示威活動從今年6月至10月期間對業務的影響，有84%受訪者表示業務受到影響，僅得13%表示不受影響。

主席夏雅朗：企業認為回復常態最重要

至於哪些措施有效扶助公司業務，調查結果顯示，63%受訪者表示修補社會撕裂及恢復法治和秩序為最重要措施，19%選擇稅務寬減和費用補貼，僅有4%認為應該增加中小企信貸擔保。

香港總商會主席夏雅朗表示，企業飽受內外動盪局勢困擾，認為社會回復常態及修補撕裂，對推動香港復蘇至關重要，區議會選舉結果反映，市民希望透過對話解決香港當前困局，期望盡快展開對話。

香港總商會總裁袁莎妮認為，中小企儲備有限難以熬過艱難時期，寬減措施外，恢復秩序和社會常態才是企業存活關鍵，否則投資者將一去不返。