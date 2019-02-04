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恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機

【明報專訊】恒生銀行（0011）宣布，將於12月初推出無卡提款服務，用戶可選擇以手機放置於該行自動櫃員機（ATM）的近場通訊（NFC）裝置，或掃描櫃員機屏幕上二維碼（QR Code）便可即時提款。

可選QR Code或NFC提取現金

目前恒生為本港首家提供NFC提款服務的銀行，所謂NFC即是讓兩個電子裝置在短距離內進行資料傳輸，多數用於手機支付。該行指服務推出初期，旗下全線600部自動櫃員機均支援QR Code提款，當中過半數會同時支援NFC，預計於明年上半年，NFC提款可擴展至所有自動櫃員機。

恒生用戶可透過該行的手機應用程式，輸入提款數目後，隨即連接附近的恒生自動櫃員機，並可選擇以QR Code或NFC方式提取現金，提款後將收到手機短訊及電郵通知。其每日提款上限將計入小額轉帳限額，最高為每日1萬元。

提款計入小額轉帳限額 最高每日1萬

現時已有部分本地銀行推出無卡提款服務。當中渣打香港於今年3月推出本地首個QR Code提款服務；銀通亦表示今年底前會推出相同的提款方案，冀明年中擴展至旗下全線約3000部櫃員機。此外，東亞銀行（0023）亦早於2015年推出以短訊密碼認證的提款服務，中銀香港（2388）提供插卡後的指靜脈認證功能。

恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，該行的優勢在於能透過其全面的服務網絡，為用戶帶來無縫的線上及線下銀行服務體驗，引入NFC技術亦能提升用戶的提款體驗，為其帶來更多便利選擇。

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