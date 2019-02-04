A股再擴容否 MSCI考慮4問題

MSCI日前將A股納入因子提升至20%，完成今年2月宣布的三階段提升。納入完成後，A股佔MSCI全球指數（ACWI）和新興指數指數的權重，分別升至0.5%和4%。MSCI指出，進一步納入增加納入A股前，需要進行公開諮詢。在解決剩餘市場准入問題後，MSCI才會針對進一步納入A股進行公開諮詢，以繼續促進國際投資。

何時再諮詢 視乎問題能否解決

MSCI列出4項在進一步納入的重要條件，這些都是國際投資者曾強調有必要解決的問題，首先是獲取對冲和衍生工具的途徑。國際機構投資者需要獲取具備流動性的在岸及離岸指數期貨和期權合約，以擴大其在中國的配置，管理上升的風險敞口。由於中國股市複雜、深度和多變，指數期貨和期權合約對全球投資者是非常重要的風險管理工具。

此外，許多大型基金經理及經紀交易商表示，市場需要運作健全的綜合交易帳戶機制，容許他們為多個客戶帳戶進行統一下單交易。MSCI提及，A股結算周期較短，外資面對較高運營挑戰和風險，目前中國採用T+0或T+1非貨銀對付，大部分市場結算周期都是T+2或T+3貨銀對付。外資亦擔心滬深港通交易假期不同步，因為大部分外資仍依賴滬深港通，作為投資A股市場主要渠道。