成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨

明報記者 陳子凌

昨日上午，首控及成實外教育雙雙暴跌。首控暴瀉最多78%，低見0.395元，創2011年上市以來最大跌幅。首控中途宣布停牌，停牌前收報0.45元，跌75.3%。成實外教育亦在首控插水不久跟隨急挫，曾最多跌77.6%，低見0.48元，之後收復部分跌幅，收報1.44元，仍挫32.71%。

首控中途停牌 成實外：尚在聯繫對方

據港交所股權披露資料，首控持有13%成實外教育，為第二大股東，成實外教育投資者關係部負責人陳柯宇回應傳媒查詢時指，懷疑首控因為平倉而大量賣出成實外教育股票。他又指，從前晚到昨天，公司沒有收到首控的通知，公司尚在聯繫對方，以確認股價下跌的原因。成實外教育昨日傍晚亦發通告，澄清公司處於正常運營中，未有發現任何股份價格及成交量變動的理由，亦不知悉任何必須公布，以避免證券出現虛假市場的資料。

去年10月，獨立股評人David Webb曾公布「新謎網」名單，列出26隻不能持有的港股，並呼籲投資者避免持有相關股份，其中首控位列名單中。無巧不成話的是，今年9月亦被Webb建議不宜沾手、上周四股價大瀉98%的雅高，首控亦有持股。

紀錄顯示首控持雅高1.61%

根據股權披露，首控曾持有雅高4.58%股權，不過於7月拋售8000萬股，套現1.8億元，其持股減少至1.61%。雅高上周的暴跌已經令公司大股東、主席伍晶丈夫梁迦傑手上5.4億股悉數被斬倉；但目前未能確定首控的雅高股票有否也被斬倉。雅高昨日跌3.85%，收報0.5元。

上周五金利豐雅高持倉再減2.71億股

據中央結算系統，上周五金利豐的雅高持倉再減少2.71億股，兩日下來其持倉已幾近清空，只剩52萬股，其他重倉的農銀國際、冠泓證券，持貨也減至接近零。