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大快活中期實質少賺三成

【明報專訊】大快活（0052）公布9月底止中期業績，純利按年減少43.1%至5730萬元，撇除有關「租賃」項目的新會計準則帶來1380萬元負面影響，純利為7110萬元，按年仍減少29.4%。公司指純利減少因租金及工資成本持續上升，以及市場氣氛偏弱所致。展望未來，公司認為成功不是單由經濟價值衡量，社會影響力一樣重要，相信市場仍有增長機會。

大快活指出，過去數月香港營商環境受各種外圍因素影響，令多個行業面臨挑戰，飲食業不能倖免，但對未來發展持審慎樂觀的態度，現有更多與業主商討優惠租金，相信市場依然擁有許多增長機會，尤其是特色餐廳和內地業務。公司形容，成功不是單以經濟價值作衡量，社會影響力亦同樣重要，對外致力成為良心企業，包括舉辦具社會意義的活動，相信與社區互動的努力，已產生正面影響。

公司指出，期內特色餐廳業務表現令人滿意，ASAP的同店銷售升幅達雙位數，料在下半財年開設第3間ASAP，一葉小廚、友天地及墾丁茶房的表現穩定。另外，內地業者調整業務模式，集中以外賣為主的小型餐廳模式經營，又加強顧客外送服務，按年表現有改善，未來繼續與內地兩大外送服務供應商美團（3690）及餓了麼合作，擴展餐飲服務範圍，料下半年增設2間新店。

中期息減38%至0.23元

大快活期內每股盈利44.28仙，派中期息0.23元，按年減少37.8%，昨日收市報20.5元，升0.5%。期內收入增4.5%至15.39億元；毛利率減少2.4個百分點至11.3%。截至9月底，大快活在香港合共經營155間店舖，包括143間快餐店及12間特色餐廳，內地則經營12間快餐店。

相關字詞﹕餓了麼 一葉小廚 大快活 快餐店 飲食業

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