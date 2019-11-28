中國工業利潤 跌9.9%歷來最差

受累工業品出廠價跌幅擴大

以今年首10個月累計，全國工業企業利潤共錄得50151億元，按年減少2.9%。以企業類別計，國有企業利潤達14715.5億元，較去年同期大跌12.1%；股份制企業利潤錄得36623.3億元，按年跌2.4%，當中外商及港澳台投資企業利潤總額為12,585億元，按年下跌4%。

不過，私營企業反而錄得增長，期內利潤為13,915億元，按年升5.3%。當局分析認為，私營企業和小型企業利潤將保持穩定增長，而外商及港澳台投資企業的利潤跌幅則會繼續收窄，已經連續4個月出現降幅收窄，而另一方面高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長步伐將會加快。

部分新增專項債提前下達

另外國家財政部昨宣布，提前下達明年部分新增專項債務限額1萬億元，佔今年新增專項債務限額2.15萬億元的47%。財政部指出，此舉目的為加快地方政府專項債券發行使用進度，按規定落實具體項目以盡快推動經濟，並確保明年初可初見成效。