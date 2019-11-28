中國工業利潤 跌9.9%歷來最差

【明報專訊】國家統計局昨日發布最新工業企業利潤數據，10月單月工業企業利潤較去年同期跌9.9%至4275.6億元（人民幣．下同），跌幅比9月擴大4.6個百分點，創2011年有紀錄以來最大跌幅。當局分析指，工業企業利潤主要受工業品出廠價格跌幅擴大及生產銷售增長放緩等因素拖累。
受累工業品出廠價跌幅擴大
以今年首10個月累計，全國工業企業利潤共錄得50151億元，按年減少2.9%。以企業類別計，國有企業利潤達14715.5億元，較去年同期大跌12.1%；股份制企業利潤錄得36623.3億元，按年跌2.4%，當中外商及港澳台投資企業利潤總額為12,585億元，按年下跌4%。
不過，私營企業反而錄得增長，期內利潤為13,915億元，按年升5.3%。當局分析認為，私營企業和小型企業利潤將保持穩定增長，而外商及港澳台投資企業的利潤跌幅則會繼續收窄，已經連續4個月出現降幅收窄，而另一方面高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長步伐將會加快。
部分新增專項債提前下達
另外國家財政部昨宣布，提前下達明年部分新增專項債務限額1萬億元，佔今年新增專項債務限額2.15萬億元的47%。財政部指出，此舉目的為加快地方政府專項債券發行使用進度，按規定落實具體項目以盡快推動經濟，並確保明年初可初見成效。