手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機

明報記者 李哲毅

小米上季毛利升25.2%至82.36億元；純利為25.25億元，按年升1.05%。貢獻超過五成收入的手機業務上季收入按年跌7.8%，手機銷量按年跌3.6%至3210萬部，智能手機的平均售價跌4.32%至1006.5元。周受資表示，過去兩年內地手機市場受壓，公司傾向穩健發展，提升毛利表現、盈利能力、現金流以及消化不良庫存，為5G時代作準備。

手機銷量按年跌3.6%至3210萬部

小米董事長雷軍在分析員電話會議上表示，5G增加產品成本，「友商（競爭對手）的價格會更離譜，更貴」，相比之下，小米同類產品的性價比將非常明顯。雷軍解釋，集團自身毛利很低，加上集團的銷售模式以電商為主，5G產品價格極具吸引力，認為小米模式在5G時代毋須作太大的變化。

雷軍提到，上季手機毛利率提高至9%，預計明年毛利率會穩定在8%至9%間。他重申，明年小米預計發布10款以上的5G手機，內地市場整體5G手機滲透率達到40%至50%，估計未來3至4年後所有人都會換成5G手機，屆時市場需求非常大。

預計今年整體5G研發費達70億

研發開支方面，雷軍指，集團在2017年起開始研發5G，上季研發開支按年增長超過三成，預計今年整體研發費用達70億元，明年會按財務狀况，進一步提高研發投入。其他業務方面，IoT與生活消費產品分部收入按年增加44.4%至156.06億元；互聯網服務分部收入增加12.3%至53.09億元；其他收入增加44.5%至4.77億元。

小米對手華為進駐電視市場，創維等傳統電視品牌亦加入網上營銷，問及會是否影響小米電視地位，小米電視部總經理李肖爽表示，電視行業競爭一直存在，每年均有新品牌加入，對市場小米和整體影響不大。