經濟
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港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價

【明報專訊】本港示威持續多月，8月以來港鐵（0066）經常關閉車站，且設施多次被示威者破壞，令10月份的載客量按年急跌25%。不過高盛發表報告指出，港鐵在本港交通擁有壟斷地位，一旦局勢穩定，載客量會相對較快地回升，因此將港鐵評級提升至由「中性」改為「買入」，12個月目標價由51.8元升至54元。獲大行唱好下，港鐵昨收市報45元，上升3.81%，為表現最佳藍籌股，亦升穿7月中以來的下降軌（見圖）。

昨收市升3.8%冠藍籌

港鐵自8月起至今累跌10%，高盛報告指出，若目前情况繼續，每月減少3億至4億元盈利。不過港鐵經近期一次的價格調整後，港鐵股價比資產淨值有19%的折讓，低於長期平均水平的3%，近期營運上的干擾已經在股價反映。該行指，港鐵佔本地交通量一半，一旦香港衝突情况改善，客量可快速恢復。

另外，港鐵業務以本地乘客為主，雖然訪港遊客未能快速回穩，但對港鐵影響比其他行業較小。

物業項目已鎖定510億盈利

雖然社會局勢對港鐵帶來短期收入風險，不過高盛指港鐵的預售樓花上升，有助抵消下半年潛在鐵路收益下降，預計下半年物業銷售為230億元，未來港鐵亦已鎖定來自物業的510億元盈利。長遠而言，高盛認為新的鐵路發展，特別是政府給予物業配套發展以補貼鐵路興建相關的消息，將利好港鐵的資產淨值。

高盛同時將長江基建（1038）評級由「買入」降至「中性」，12個月目標價由68元降至61.3元，支持借貸和派息的現金流，或會受英鎊和澳幣下跌，及對英澳基建項目的監管政策改變所影響。長建昨逆市跌1.67%，收報52.95元。

大摩料領展再回購 短期跑贏同業

另外，摩根士丹利亦發表報告，預計領展（0823）股價30日內將跑贏同業，因預期將在昨日除淨後進行回購。自今年9月底起，領展跑輸MSCI香港指數和恒指4%和3%，現在預期股息率為3.5厘，高於10年期美國國債1.7厘，多於平均水平一個標準差。大摩給予「持平」評級，目標價91元，領展昨升1.78%，收報81.18元。

恒指昨日窄幅上落，在26,900點水平上落，收報26,954點，上升40點或0.15%，國指收報10,620點，僅升2點，大市成交757億元，不過阿里巴巴（9988）已佔其中103億元。本地地產股做好，九倉置業（1997）上升1.14%。中生製藥（1177）昨日公布第三季業績，盈利增長放緩，昨下跌4.64%，為表現最差藍籌股。

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