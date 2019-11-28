經濟
下一篇 上一篇

李嘉誠：一國兩制不只是一項合併

【明報專訊】路透社昨日報道指出，香港首富李嘉誠書面回覆近日所受到的指摘，提到「 在社交媒體的世界，有些人別有用心散播惡毒猜疑和假消息，破壞互信」，同時續指，「你到了我這個年紀，便會懂得怎樣不為外界噪音所動。我不肯定那些噪音是否有計劃的，但對那些莫須有的指摘，已經習慣了」，更強調「此時此刻要不招風雨，確實不易」。

指有人散播惡毒猜疑

對於內地對港日益加強控制，李嘉誠的發言人稱，「對於一國兩制，總有意見分歧，但一路走來也還不錯」。其發言人續表示，「雙方須有實在的委身，謀求制度創新，一國兩制不只是一項合併。」被問及內地對港富商在維持社會穩定有何期望時，李嘉誠以他的慈善基金會作回應，並指出「基金會於1980年成立，大力支持教育、醫學研究和公益事業，已投入三分之一個人資產」。他更提到，「在這敏感時刻，我們不妨積極進取，勇於面對問題」。

稱此時此刻不招風雨不容易

李嘉誠基金會早前啟動「應急錢10億」計劃支援本地中小企，該會在本周二（26日）宣布第三期「應急錢」計劃，支援對象為旅遊社及小販。

報道又引述Dealogic的數據顯示，自2015年起李嘉誠旗下公司在全球5億美元或以上的交易（包括債務），總計超過700億美元，但是對香港或中國大陸的投資卻不到10億美元。另外，長江集團期間曾經在中港兩地減持投資共4次，總額超過110億美元。對此，李嘉誠發言人表示，長江集團在眾多香港公司中，內地業務規模最大的一間，同時正積極在世界各地拓展投資機遇。

年屆91歲的李嘉誠曾在今年9月回應香港局勢時，勸勉特區政府對香港未來主人翁「網開一面」，期後中央政法委後來在其微信發表評論文章，批評李嘉誠的說法是「縱容犯罪」，而工聯會主席吳秋北更在facebook帖文嘲諷其為「曱甴王」。

上 / 下一篇新聞

新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
港鐵具壟斷優勢 獲高盛調升目標價
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機
手機收入跌 小米上季僅多賺1％ 上市以來首錄跌幅　雷軍：續捕捉5G商機
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
分析：小米棄「機海戰術」 不利出貨
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
中國工業利潤 跌9.9%歷來最差
大快活中期實質少賺三成
大快活中期實質少賺三成
優品360中期純利跌6%
優品360中期純利跌6%
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
成實外教育昨最多挫八成 收市仍跌33% 集團：疑首控被平倉沽貨
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
A股再擴容否 MSCI考慮4問題
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
恒生首推NFC提款 料明年上半年擴至全線櫃員機
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
中國動向半年多賺36% 每股共派息1.61分
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
香港總商會調查：84%受訪者業務受示威影響
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
紐交所申直接上市可發新股 現只准售舊股 兩交易所研改例
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
美經濟數據勝預期 上季GDP修正值增長2.1％
抖音TikTok 擬切割中國業務
抖音TikTok 擬切割中國業務
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
張兆聰：憧憬工業復蘇 紙業股吼理文
劉宇亮：大家樂有危亦有機
劉宇亮：大家樂有危亦有機
梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱
梁志麟：央行料偏鴿 澳元後市弱
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
李曉佳：大灣區基金頻做「放數」 發展藍圖欠奉
技術取勝：港鐵低位承接力增強
技術取勝：港鐵低位承接力增強
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
劉思明：貿戰股向好 偉易達趁回吐吸
周顯：自我實現不能復牌預言
周顯：自我實現不能復牌預言
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
湯文亮：人權法通過 港淪兩國三制
河內海外買家港人佔七成 南慈廉郡擬打造商業中心
河內海外買家港人佔七成 南慈廉郡擬打造商業中心
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢
基匯吳繼泰：港具法制語言獨特優勢