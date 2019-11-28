李嘉誠：一國兩制不只是一項合併

指有人散播惡毒猜疑

對於內地對港日益加強控制，李嘉誠的發言人稱，「對於一國兩制，總有意見分歧，但一路走來也還不錯」。其發言人續表示，「雙方須有實在的委身，謀求制度創新，一國兩制不只是一項合併。」被問及內地對港富商在維持社會穩定有何期望時，李嘉誠以他的慈善基金會作回應，並指出「基金會於1980年成立，大力支持教育、醫學研究和公益事業，已投入三分之一個人資產」。他更提到，「在這敏感時刻，我們不妨積極進取，勇於面對問題」。

稱此時此刻不招風雨不容易

李嘉誠基金會早前啟動「應急錢10億」計劃支援本地中小企，該會在本周二（26日）宣布第三期「應急錢」計劃，支援對象為旅遊社及小販。

報道又引述Dealogic的數據顯示，自2015年起李嘉誠旗下公司在全球5億美元或以上的交易（包括債務），總計超過700億美元，但是對香港或中國大陸的投資卻不到10億美元。另外，長江集團期間曾經在中港兩地減持投資共4次，總額超過110億美元。對此，李嘉誠發言人表示，長江集團在眾多香港公司中，內地業務規模最大的一間，同時正積極在世界各地拓展投資機遇。

年屆91歲的李嘉誠曾在今年9月回應香港局勢時，勸勉特區政府對香港未來主人翁「網開一面」，期後中央政法委後來在其微信發表評論文章，批評李嘉誠的說法是「縱容犯罪」，而工聯會主席吳秋北更在facebook帖文嘲諷其為「曱甴王」。