康龍化成超購逾百倍 上限39.5元定價

捷隆下限0.4元定價

另一方面，兩新股於今日起開始招股。A股招商蛇口所分拆的招商局商業房託（1503）今日起至下月3日公開招股，為本港6年來首隻以房產投資信託基金（REITS）形式招股的股份，擬發行7.5億基金單位。每基金單位定價3.42元至4元（見表），一手1000基金單位，每手入場費約4040.3元，集資額25.65億元至30億元。不過，連同向母公司出售的基金單位及銀行貸款，則合共集資最多66.6億元，當中約97%用作收購前身集團，其餘為全球發售的成本及一般企業用途，預計在下月10日在港交所（0388）掛牌，花旗環球金融為獨家保薦人。

招商局房託入場費4040元

內地大數據及人工智慧服務供應商索信達控股（3680）亦於今日起招股，擬發行1億股，10%為公開發售，招股價介乎每股1.5元至1.8元，每手2000股，入場費約3636.3元，料下月13日在港交所掛牌，若以招股價最高1.8元計，集資最多1.8億元，安信融資（香港）為獨家保薦人。公司主要客戶為國內銀行及金融機構，截至今年5月底止，公司有80名客戶，期內錄得虧損128.4萬元（人民幣·下同），去年同期溢利為379.4萬元。