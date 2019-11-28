阿里下月9日納入恒生綜指 港溢價續擴闊 轉換股份刺激成交

明報記者 鄧偉忠

阿里繼首日掛牌股價升近7%後，昨日再升約2.9%，收市報193.2元，全日最高更曾升至195.3元，成交金額略為下降至103.54億元。阿里在美國ADS前晚亦做好，升2.2%至194.7美元，折合為每股189.8元，惟港股升幅更大，令港股較ADS溢價進一步擴大至1.8%。昨晚初段阿里ADS再升1.75%，報198.1美元。

昨成交額仍近104億

恒指公司昨日收市後宣布，由於阿里巴巴符合恒生綜合指數指的快速納入指數規則要求，將於12月6日收市後，納入恒生綜指，以及其中的大型股指數、大中型股指數，和恒生互聯網科技業指數，有關變動將於12月9日起生效。

阿里上市10日即可獲恒生綜指納入。根據恒指快速納入要求，如果新上市股份，在首個交易日的收市市值，排名在恒生綜指成分股數目的首10％，即符合納入條件。不過恒指公司未有計劃檢討第二上市公司能否納入恒生指數，因此阿里巴巴短期內都不能成為恒指成分股。

港股通買賣須半年等候期

不過，納入恒生綜合指數，並不代表阿里巴巴即時可納入互聯互通，有半年的等候期。上交所早前公布修訂《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》，具有不同投票權架構的公司，需要在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日；在考察日前183日的港股交易日的日均市值不低於200億元、期間總成交額不低於60億元；上市以來股票發行人和不同投票權受益人未有違反聯交所規定等。

有基金經理表示，阿里在港股價持續做好，以及拉闊與美國ADS價差，有利吸引投資者將所持美國ADS轉換來港買賣。他指出，除股價外，成交活躍度亦是投資者的重要考慮因素之一，因此亦需要視乎阿里能否長期維持一定的成交量。

此外，日經新聞報道，持有近3成阿里巴巴股權的最大股東軟銀集團（Softbank）高層表示，堅信阿里巴巴的增長空間，打算長期持有，意味即使在港上市90日禁售期過後，亦不會拋售。報道指，由於共享辦公室營運商WeWork母公司We Company等部分投資對象估值下降，軟銀對阿里巴巴持股依賴度正在上升。軟銀正以阿里巴巴股權作擔保來集資，截至9月底，以阿里巴巴股權為擔保的借款餘額達到9533億日圓。