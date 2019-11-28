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匯豐子公司3.5億購觀塘工廠單位

【明報專訊】市場新近錄得大額工廈成交，土地註冊處資料顯示，觀塘巧明街95號世達中心3樓全層、11樓8個單位，上月底以2.88億元易手，以總樓面面積約4.76萬方呎、折合呎價約6050元，新買家為匯控（0005）旗下HSBC Life (Property) Limited。另外，該公司亦以6520萬元購入29個車位，包括貨車車位、私家車車位等，每個車位平均售價約225萬元。兩宗交易共涉及3.53億元。

北河街地舖減價25%沽

舊樓有價有市，利嘉閣（工商舖）地產高級聯席董事林彥釗表示，該行獲委託獨家代理銷售灣仔道121至123C號一籃子物業，佔全幢業權達83%，業主意向價為2.38億元，以出售樓面面積約7941呎計，呎價約3萬元。資料顯示，項目地盤面積1743方呎，地下及1樓為商業樓面，2至5樓為住宅。

另市場消息指，深水埗北河街20號地舖新近以1350萬元易手，以商舖面積1000方呎計，呎價約1.35萬元。

據悉，原業主今年9月起放售，當時叫價1800萬元，放售數月，買賣雙方幾經議價後以1350萬元易手，即較最初叫價減450萬元或25%；原業主早於1990年5月以155萬元購入，持貨29年，帳面獲利1195萬元，物業升值7.7倍。

相關字詞﹕舊樓放售 滙控

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