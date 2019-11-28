黃大仙下邨低層 實呎1.46萬新高

資料顯示，黃大仙下邨龍豐樓另一個實用443方呎單位，去年以595萬元易手，實呎13,431元曾創當時呎價新高紀錄，而上述最新成交將紀錄再推高1224元或9%。原業主2014年以15.7萬元（未補地價）買入，預期扣除補地價後，仍獲不俗利潤。

康山3房未補價呎售1.26萬

盛產居屋王的鰂魚涌康山花園，有3房戶以高價沽出。中原首席分區經理楊文傑指，康山花園2座高層C室，實用592方呎3房戶，原業主最初叫價800萬元於未補地價市場放售，其後減價50萬元或6%，新近以750萬元獲綠表客承接，實呎12,669元，成交價為屋苑未補價市場自去年5月後的新高；原業主2001年以189萬元（未補地價）購入，帳面賺561萬元或近3倍。資料顯示，屋苑6座低層C室，實用592方呎，去年5月曾錄得以780萬元易手。

青衣本月累錄41宗二手成交

青衣本月暫時累錄約41宗二手成交，為7月後的4個月最高紀錄。中原市務經理葉健聰指，區內藍澄灣本月交投活躍，暫錄約10宗成交，其中1座中層F室，實用488方呎2房戶，原業主減價17萬元或3%後，以628萬元售出，實呎12,869元；原業主2012年以340萬元購入單位，帳面賺288萬元或85%。