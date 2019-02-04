嘉峯匯均呎2.29萬 首推208伙

開放式折實651萬入場

嘉華營業及市場策劃總監溫偉明形容，嘉峰匯首批價錢屬「起動價」，希望為市場帶來驚喜，而目前區內新盤以大單位為主，嘉峯匯開則則涵蓋開放式至3房單位，定價難作直接比較。

價單顯示，嘉峯匯首批208伙分佈於第1A座及2B座，包括23個開放式戶、23個1房戶、144個2房戶及18個3房戶，實用面積介乎287至766方呎；價單定價765.6萬至2352.8萬元，折實售價650.8萬至1999.9萬元、折實呎價1.98萬至2.62萬元，入場費最低為第1A座1樓F室，實用面積287方呎，折實價650.8萬元、折實呎價22676元。

30伙售價低於800萬 可做九成按保

至於項目主打的2房戶，入場單位為2B座2樓C室，實用462方呎，折實價918.8萬元、折實呎價19,887元。

嘉峯匯是次提供6種付款計劃，主要包括120天現金付款計劃，照定價減5%；180天備用二按計劃，照定價減4%；建築期付款計劃，照定價減1%。連同其他折扣計，即供價最高可享15%折扣，建築期價最高有11%折扣。

在放寬按保新措施下，申請九成按保樓價上限調高至800萬元後；嘉峯匯首批折實價（按建築期折扣計）為800萬元或以下單位，涉約30伙，當中以開放式戶為主，發展商今日對外開放設於北角嘉華中心的示範單位。

啟德1號最後5伙周日招標

與此同時，啟德同區已屆現樓的中海外（0688）啟德1號I、II，昨日公布推出最後5伙低座大單位，於12月1日（周日）起招標發售、截標日期為明年1月31日；上述5伙實用面積由1606方呎起，複式戶最大實用面積達2414方呎。

另新近奪得西九高鐵站商業地王的新地（0016），旗下涉710伙的天水圍濕地公園第1期住宅目，今日開展首次宣傳推廣。