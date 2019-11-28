話你知：政府今年推啟德商業地 連番受挫

遠展24億奪鄰近體育園地

上述4C區4號商業地皮，可建樓面逾86萬方呎，5月由高銀投得、每方呎樓面價1.28萬元，呎價曾創東九商業地呎價新高，但6月該公司以「社會矛盾和經濟不穩定，對香港商業地產市場的增長產生負面影響」為由撻訂，港府9月重推時亦告流標。

政府今年招標出售商業地4次，其中3次都流標或遭撻訂，如1月推出的啟德第4C區5號商業地，可建61.2萬方呎樓面，雖接獲9份標書，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）等，但最終也流標。

未計今次西九高鐵商業地王，政府今年只成功以24.45億元售予遠展（0035）的啟德承啟道、鄰近啟德體育園商業地，可建樓面逾34.4萬方呎，每方呎樓面價約7100元。

恒地美利道地王呎價5萬歷來最貴

值得一提的是，恒地（0012）2017年5月以232.8億元投得的中環美利道商業地，每方呎地價逾5萬元，創官地歷史新高。另南豐同年以逾246億元投得的啟德第1F區2號，一度為本港商業地王，至昨日被新地以逾422億元投得西九高鐵站商業地打破。