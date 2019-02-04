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新地422億奪高鐵商業地王 郭炳聯：對港意義非凡 擬邀策略伙伴合作

【明報專訊】市場矚目的西九龍高鐵巨無霸商業地王，上周五截標僅獲3份標書，正當業界認為有流標風險之際，地政總署昨公布由新地（0016）以422.32億元奪得發展權，折合每方呎樓面價13,345元，為市場估值內，相關成交價則創官地歷來最高紀錄。新地已表明有意物色策略伙伴參與發展，而業界估計項目總投資額達700億元。

明報記者 甘潔瑩

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，地皮是近年最大規模商業地，佔盡地利優勢，是次中標對新地、以至香港皆意義非凡，集團有意邀請其他長線策略投資者參與發展，相信項目落成後，會為集團提供穩定而可觀租金收入，進一步強化集團長遠發展，地皮將發展為全新地標性的綜合商業項目，與同系九龍站環球貿易廣場（ICC）發揮協同效應。

呎價13345元 比預期略低

值得留意的是，新地今次透過兩間公司入標，分別為紀奧有限公司、信明（香港）有限公司共同入標，前者董事為新地副董事總經理黃植榮及雷霆等人，後者董事為陳志堅，據悉陳氏過去協助新地進行收購。市場人士估計，不排除新地日後以公司股權轉換形式引入投資者。

事實上，新地近年先後投得多幅「靚地」，囊括住宅官地、商業官地及純酒店地皮的最貴紀錄，如2018年5月投得啟德第1F區1號住宅地、成交價251.6億元，為住宅官地最貴成交價；另2017年10月以50.6億元投得長沙灣興華街西對出酒店地，為純酒店官地最貴成交價。

新地囊括最貴住宅酒店官地

今年至今，連同最新投得的西九龍高鐵商業地，新地已投得3幅地皮，餘下兩幅地皮為今年1月以112.6億元、每方呎樓面價1.73萬元投得的啟德跑道區第4C區3號住宅地，另今年2月以逾63億元投得大埔白石角優景里住宅地，每方呎樓面地價6646元，創白石角地皮近10年最高紀錄。

上述西九高鐵站上蓋商業項目為近年最大型單一商業地皮，地皮面積64.3萬方呎，可建樓面316.4萬方呎，指定作非工業用途。據賣地章程，項目落成後只可全幢形式出售；中標發展商須於指定日期前完成興建賣地章程內指定的有蓋行人天橋，綜合車站出入口，並建行人路連接上述設施。

業界料投資總額達700億

萊坊執行董事林浩文認為，是次中標價比預期略低，但仍屬合理，估計將以長線投資及收租為主。他相信，不管近月香港社會情况如何，上述地皮總投資金額雖然貴，但絕對不會買錯，估計項目包含甲級寫字樓、五星級酒店、零售及其他商業配套，估計總投資額約650億至700億元。

相關字詞﹕林浩文 地王 西九高鐵站商業項目 新地 郭炳聯

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