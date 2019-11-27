貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本

本港社會衝突持續5個多月，至今仍未有平息跡象。貝萊德環球新興市場股票團隊主管施安祖（Andrew Swan）認為，國際投資者持有本地資產不多，故區議會選舉的結果影響不大，實則更關心本港局勢對中美關係的影響，對是否調整投資組合的影響更大。他又稱，隨着社會局勢持續緊張和經濟疲弱，對本地股仍持審慎態度，直至局勢趨向明朗。不過，他同時補充，港股面對經濟放緩和盈利下滑，仍展現一定防守力，而且「北水」續南下買港股，特別是科技和金融股，都對港股帶來支持。

北水掃科技金融 支持港股

除了本港局勢發展，中港投資者都在注視中央會否放水提振股市。惟施安祖指出，由於內地企業和消費市場的槓桿偏高，同時當局又汲取了2015至2016年經濟放緩和通縮憂慮的經驗，料新一年大規模放水機會不大，目前對內地股市給予中性評級，並料明年經濟增長會放緩到5.5%。他又指內地消費主要由信貸所帶動，但目前信貸環境正在收緊，料明年消費企業盈利會受挑戰，近期也正逐步減倉非必需消費品股，轉向較穩定的必需消費品。

內地槓桿偏高 不期望大規模放水

他在內地股市個別選股，相對看好股息和盈利不錯的電訊股，在整個亞洲市場中亦增持了較少受經濟周期影響的醫療保健股，增加防守力。同時，他亦提高了現金水平至中單位數，並大幅減倉金融股，指一旦環球經濟顯著倒退，會使金融股進一步轉弱。

不只是內地市場，貝萊德對明年整個亞洲市場都抱謹慎看法。該行亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達（Belinda Boa）認為，縱使今年多國央行減息，市場獲得貨幣政策支持，經濟基本面實際正在轉弱，但投資者認為目前經濟狀况較實際好，這種安逸心態會成為後市主要風險。她續稱，貨幣政策對刺激經濟增長的成效快將見頂，民粹主義影響商業和消費氣氛，但經濟下行風險卻未反映在市場上，又認為不少投資者高估了當局進一步刺激經濟的能力，又低估了民粹主義帶來的影響，或使風險資產包括股票於未來數季受壓。

小心貿談事與願違 引發大調整

施安祖也補充，去年亞洲企業和投資者信心疲弱，但經濟前景佳，使風險資產回報不理想，今年則情况相反，同時基本面正在轉弱，故當經濟和市場表現更一致時，便值得投資者擔心。他關注隨現時全球主要央行採取低以至負利率政策，貨幣政策還能否刺激經濟，以及現時經濟倚賴企業盈利、消費和擴大財政支出來支撐。他認為隨全球經濟增長低於預期，資產有必要重新定價，以確實反映企業盈利未來只會見溫和增長。

貿談方面，他指市場太樂觀，忘記了今年較早前也是同樣情况，結果事與願違後市場大幅調整；談判仍可能受明年美國總統大選，以至香港問題左右，貿談的難題不僅限於進口更多貨品上。

王俊騏 明報記者

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