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李根興2000萬購上環連租約地舖

【明報專訊】商舖交投市况淡靜，有投資者伺機執平貨。上環禧利街114號地舖連入則閣樓，原業主於今年社運活動爆發前以連租約放售，當時叫價3300萬元，在社會運動後市况轉差，已調整叫價至2880萬元，近日再減價880萬元，終以2000萬元售出，累積減價1300萬元或39%；以該舖位面積650方呎計，折合呎價約3.07萬元。

原業主劈價39% 帳面仍賺七成

上述舖位新買家為盛滙商舖基金，目前商舖以月租6萬元出租予食肆，新買家可享租金回報率3.6厘。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述商舖鄰近港鐵站，位於傳統中、上環食街核心位置，午市白領消費力強，晚市則是民生客為主，可作長線投資。資料顯示，原業主於2008年4月以1188萬元購入上述商舖，持貨11年，帳面獲利812萬元或68%。

此外，商廈市場持續淡靜，有商廈錄低呎租成交。市場消息指，上環甲級商廈中遠大廈，一個中高層2259方呎單位，以呎租47元租出，即月租約10.6萬元，呎租為該廈2014年11月後的5年新低紀錄。

中遠大廈呎租47元 5年新低

另上環同區另一指標商廈信德中心西翼中高層02室，面積1402方呎，以月租約7.15萬元租出，呎租約51元，呎租為近1年新低；業主於2012年9月以2411.44萬元購入，現享租金回報率3.6厘。

相關字詞﹕盛滙商舖基金 李根興

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