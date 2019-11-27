李根興2000萬購上環連租約地舖

原業主劈價39% 帳面仍賺七成

上述舖位新買家為盛滙商舖基金，目前商舖以月租6萬元出租予食肆，新買家可享租金回報率3.6厘。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述商舖鄰近港鐵站，位於傳統中、上環食街核心位置，午市白領消費力強，晚市則是民生客為主，可作長線投資。資料顯示，原業主於2008年4月以1188萬元購入上述商舖，持貨11年，帳面獲利812萬元或68%。

此外，商廈市場持續淡靜，有商廈錄低呎租成交。市場消息指，上環甲級商廈中遠大廈，一個中高層2259方呎單位，以呎租47元租出，即月租約10.6萬元，呎租為該廈2014年11月後的5年新低紀錄。

中遠大廈呎租47元 5年新低

另上環同區另一指標商廈信德中心西翼中高層02室，面積1402方呎，以月租約7.15萬元租出，呎租約51元，呎租為近1年新低；業主於2012年9月以2411.44萬元購入，現享租金回報率3.6厘。