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新地雙魚河擬建37幢洋房

【明報專訊】新地（0016）繼續積極改劃旗下新界農地，新近再就上水古洞雙魚河項目向城規會提出修訂，申請將毗鄰的額外政府土地，納入發展範圍內，計劃興建37幢、平均面積約2292方呎的洋房，相較2015年獲批建33幢洋房（平均面積2099方呎），洋房數目較4年獲批方案輕微增加4幢洋房或12%。

平均面積2292呎 鄰近天巒

上述項目與同系洋房屋苑天巒只有一河之隔，地皮面積21.2萬方呎，當中包括近5.9萬方呎為政府土地，新地計劃以0.4倍作發展，計劃興建37幢3層高的洋房，每幢洋房均面向雙魚河，平均各幢洋房面積2292方呎，總樓面面積約8.48萬方呎。

城規會再接獲活化工廈申請，其中荃灣半山街通利琴行貨倉，業主申請放寬地積比重建，擬重建為商廈，涉24.15萬方呎樓面。項目現為1幢樓高3層的工業貨倉，地盤面積約2.03萬方呎，地積比率9.5倍，業主申請放寬25%至11.92倍，興建為1幢25層高商廈，涉及逾24.1萬方呎。

豐泰灰窰角街申建新式工廈

私募基金豐泰地產就荃灣灰窰角街48號申請興建新式工廈。城規會文件顯示，項目地皮面積6383方呎，現為臨時停車場，申請人計劃以11.4倍作發展，興建1幢24層高（包括2層地庫）新式工廈，總樓面約7.28萬方呎。資料顯示，豐泰地產今年6月以2.5億元購入上述地盤。

相關字詞﹕活化工廈 豐泰地產 新地雙魚河項目 新地

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