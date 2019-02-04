永倫770萬沽麗港城2房戶

持貨27年 劈價百萬後成交

上述單位由有「收租王」、已故永倫集團主席倫志炎於1992年以190.9萬元買入，持貨至今27年，帳面獲利579.1萬元或三倍。據悉，永倫集團早前已以750萬元，沽出麗港城35座另一實用面積517方呎2房戶，連同上述單位合共套現1520萬元，估計目前尚有2個麗港城單位正在放盤。

天頌苑兩房呎售8534元 今年新低

另外，天水圍居屋天頌苑錄低價成交，中原副區域營業經理文家輝表示，有關單位為M座低層12室，實用面積539方呎，屬2房間隔，新近於自由市場以460萬元沽出、實呎8534元，為屋苑今年自由市場呎價新低，新買家為區內上車客，睇樓近一年，近期見成交價稍有回落，再出動覓盤，因區內合財政預算的私宅選擇有限，轉投已補地價居屋，參觀上址「一睇即中」。

資料顯示，屋苑同類單位為M座低層13室，實用面積539方呎，曾於去年9月以已補地價470萬元、呎價8720元沽出，即是次成交單位比當時再低10萬元或2%。至於是次原業主，於2014年9月在自由市場以275萬元買入單位，帳面獲利185萬元或67%。

大生馬清權沽愉景灣單位賺48%

另外，土地註冊處顯示，大生地產（0089）常務董事馬清權於上周以1080萬元沽出愉景灣尚堤1座中層F室，實用面積968方呎，實呎111,57元；馬氏早於2007年以732.1萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利347.9萬元，物業12年間升值48%。