嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗

明報記者 張允亭、林可為

即將踏入12月，新盤市場再有大型焦點新盤登場。早前一度因社會形勢急劇惡化，而煞停公布銷售部署的嘉華國際（0173）啟德嘉峯匯，已重啟銷售進程，最快今日開價，短期內將對公眾開放示範單位。

嘉華營業及市場策劃總監溫偉明表示，嘉峯匯為啟德首個設有4幢洋房的屋苑，迎合希望擁有全幢物業的買家；對於洋房周邊由住宅大樓包圍，溫偉明回應指， 相信大家要接受市區洋房未必有百分百私隱度的客觀情况。

主打2房戶型的嘉峯匯，以上車客為目標客群，全盤1006伙，其中2房戶或以下單位佔整體八成。溫續指，政府放寬九成按保的樓價上限至800萬元後，二手成交氣氛回暖，相信亦有助一手市場。

天寰下周一推11伙特色戶招標

與此同時，啟德區內由建灝發展、已屆現樓的天寰，將於下周一（12月2日）以招標形式推售11伙特色戶；據銷售安排顯示，推出單位包括天海匯2座38樓A室，屬2層複式連天台戶，實用面積2399方呎，屬4房3套連儲物室間隔，連254方呎天台及271方呎平台。

另建灝於本周開放天寰兩個連裝修複式單位，供公眾預約參觀，分別為星寰匯1座地下A室，屬連花園複式戶，以及屬於新推出招標發售的星寰匯1座5樓A室，屬連天台複式戶。天寰全盤822伙，2017年售至今只剩餘14伙待售單位。

代理料下月成交重上2000宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本月新盤成交表現「虎頭蛇尾」，月初受佳明（1271）青衣明翹匯、中海外（0688）大埔山塘路天鑽，均錄得理想銷情帶動，本月首8天已錄得約1000宗一手成交，惟月中起多區爆發堵路及社會衝突，除令新盤銷售部署、市民睇樓活動受影響外，亦拖低新盤成交量。

陳續指，由於本月底前並無大型新盤銷售活動，預計本月整體一手成交約1300宗，略多於上月1250宗，而隨着嘉峯匯開售在即，12月新盤總體成交可重上2000宗水平，按月升逾五成外，並帶動全年新盤成交宗數達2萬宗，有機會創2013年一手新例後的按年成交量新高。