湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可

【明報專訊】上星期五去了幾家大學校友會聯合晚宴，突然間被邀請上台並且被問及現在是否適合投資時機，我認為問題是多餘的，現在香港內憂外患，外有中美貿易戰及《香港人權及民主法》干擾，內則社運還未有退熱迹象，怎會是投資的好時機？不過亦有人話有危有機，別人覺得危險的時候反而是自己的機會。
老實說，那些是投資成功人士講的說話，不成功的已經被消失了，危險就是危險，不要把危險說成是機會，而是要認清危險，能夠堅持到最後，才有機會被人說是贏家。
在亂世投資第一戒條，我講出來未必啱大家聽，就是預咗輸，今日無論買樓買股，隨時都會下跌兩三成，如果心理狀態不足，就會覺得很沮喪，這與太平盛世有很大分別，在太平盛世投資，一買就升，會覺得很亢奮。
所以，在亂世投資，首先要克服這個心理障礙，無論樓宇股票，下跌都是暫時的，總有一日會回升。不過，就算買樓買股，都有一些竅門，買樓的就要揀優質單位，否則寧願不買，買股票當然要買藍籌。
買樓揀優質單位 買股要藍籌
投資亦不能一本通書睇到老，林鄭為了止暴制亂，突然間將九成按保提高至800萬元樓宇，令到正在下跌的樓市止跌回升，有首期不足，但有能力供樓的年輕朋友問我是否應該買樓？我話夜短夢長，年輕人前進吧！這是一個以低首期買樓的好時機，雖然樓價在前景不明朗下，可能有機會繼續下跌，但樓價長遠仍然會上升，只要供得起就唔怕買，否則永遠都買唔到樓，至於不需要買按保，甚至可以full paid買樓的人，現在的確不是買樓好時機，如果一定要買，就必須揀優質單位，否則寧願不買，因為，只有在亂世，那些驚頭驚尾的業主才會將手上最優質單位放售。
至於何謂優質，我認為是離不開Location、Location、Location，就是社區要好，大廈質素要佳，樓層要高，三大訴求，缺一不可。