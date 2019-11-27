湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可

老實說，那些是投資成功人士講的說話，不成功的已經被消失了，危險就是危險，不要把危險說成是機會，而是要認清危險，能夠堅持到最後，才有機會被人說是贏家。

在亂世投資第一戒條，我講出來未必啱大家聽，就是預咗輸，今日無論買樓買股，隨時都會下跌兩三成，如果心理狀態不足，就會覺得很沮喪，這與太平盛世有很大分別，在太平盛世投資，一買就升，會覺得很亢奮。

所以，在亂世投資，首先要克服這個心理障礙，無論樓宇股票，下跌都是暫時的，總有一日會回升。不過，就算買樓買股，都有一些竅門，買樓的就要揀優質單位，否則寧願不買，買股票當然要買藍籌。

買樓揀優質單位 買股要藍籌

投資亦不能一本通書睇到老，林鄭為了止暴制亂，突然間將九成按保提高至800萬元樓宇，令到正在下跌的樓市止跌回升，有首期不足，但有能力供樓的年輕朋友問我是否應該買樓？我話夜短夢長，年輕人前進吧！這是一個以低首期買樓的好時機，雖然樓價在前景不明朗下，可能有機會繼續下跌，但樓價長遠仍然會上升，只要供得起就唔怕買，否則永遠都買唔到樓，至於不需要買按保，甚至可以full paid買樓的人，現在的確不是買樓好時機，如果一定要買，就必須揀優質單位，否則寧願不買，因為，只有在亂世，那些驚頭驚尾的業主才會將手上最優質單位放售。

至於何謂優質，我認為是離不開Location、Location、Location，就是社區要好，大廈質素要佳，樓層要高，三大訴求，缺一不可。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]