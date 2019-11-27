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劉思明：行業中線向好 低吸中燃

【明報專訊】港股昨日先升後回，除了個股受到MSCI成分調整而波動，整體欠缺方向。恒指高開後最多升234點、高見27,227點掉頭向下，以全日最低位收市，收報26,913點，跌79點或0.28%；國指跌0.11%。大市成交1330億元，高於60天平均逾七成，主要是受到MSCI成分調整及阿里巴巴（9988）首日掛牌影響，日內整體成交偏淡。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率50比50，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為36比64，大市好壞參半，沽盤相對積極，但與指數高開低走表現一致。

阿里巴巴首日掛牌，未有掀起互聯網股炒風，除了美團（3690）繼續強勢攀升，只有表現相對低迷同程藝龍（0780）、美圖（1357）做好。行業表現牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，有近六成下跌，原材料跌2%表現最差，其次科技器材、零售及教育跌近1%，走勢偏軟。

家居用品升1.46% 表現最強

零售及教育股份有近一半股份上升，個別教育股如新東方在線（1797）、思考樂（1769）、中教（0839）升逾3%，新東方在線依然最強，沿着10天線向上。

上升行業中，家居用品升1.46%表現最強，緊隨有燃氣供應、紡織及服飾、金屬及礦石升逾1%，但行業只有六七成股份上升，並非全面向好。家品行業中歐舒丹（0973）急升近一成，並與另一國際品牌普拉達（1913）受到資金追捧；近1個半月，歐舒丹、普拉達拾級向上，急升過後料有整固，宜吸不宜追。

燃氣股經過一段時間的調整及整固後有反彈，華潤燃氣（1193）、新奧（2688）升逾2%；中國燃氣（0384）公布半年度業績（截至9月底止）後，股價昨天曾急挫近一成，收市跌幅收窄至不足2%。

中燃氣半年收入按年減少3.3%，純利上升16.2%，略好過預期；期內收入下跌主要受到低利潤率的LNG貿易及LPG業務收入影響；天然氣售氣總量增加8%，當中零售天然氣銷售增15%，而燃氣接駁收入增長14%，核心營運穩固。

中燃30元料有良好支持

自去年10月初以來，潤燃、新奧、中燃氣的股價累升約四成，反映行業中線向好；不過，其間各股表現不一，公司的因素或左右短線表現，然而因此行業向好，股份急回正是吸納機會。走勢上，中燃氣於30元關口料有良好支持，可伺機入市，倘低收29元則可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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