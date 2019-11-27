張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰

標普500指數突破3000點關口後雖然升幅不算太多至今還不足5％，但就勝在非常穩定，波動非常小，一般散戶也可買入後安心持有，不會像港股般經常急升急跌。另外，長期以來，標普500指數的走勢與該指數ETF（SPY）的已發行股數大致同步。後者股數增加，一般意味有資金流入而創造新的股份。有趣的是，市場近年對於美國經濟陷入衰退的憂慮升溫，資金都不斷從股市流走，過去兩年SPY的已發行股數持續減少，但標指卻不斷走高，兩者走勢背道而馳，在歷史上相當罕見。

美股靠回購不斷破頂 資金回流火上加油

市場多以上市公司大手回購股份推升股價，解釋一方面資金流出股市，同時股市又創新高的現象。假設這個分析成立，意味美國上市公司現金流太強，足以單靠回購就支持大市不斷破頂。在這個基礎上，一旦資金重新回流股市，就會形成火上加油的強勁走勢。另一個解釋是市場有大量空倉，平倉時一方面股數減少，同時又推動指數上升。但以當前走勢來看，美股三大指數升勢還算平穩，但很多高啤打板塊如半導體、軟件股、生化股、小型股等都走勢凌厲，無論背馳原因是什麼，亦肯定是投資者正在追貨。

港股方面，過去數個交易日的沽強勢、買周期股份略為改變，周期股未有再炒上，美團（3690）則再度升破百元大關。中長線來看，強勢股收入純利仍然趨升，大勢仍是一浪高於一浪的可能性較高，只是波動非常大。一些估值貼底、尚未起動的股份有冷吼價值，國泰可留意。國泰及港龍10月份合併經營數據仍然頗差，合共載客274萬人次，較2018年10月下跌7.1%，乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加2.4%。

國泰估值歷史低位

國泰乘客運載率長期維持在80%以上，一下子跌至77.6%是非常罕見。當運載率大跌，策略就只有減價來谷客，但在固定成本不變下，下半年有可能會錄得虧損。展望當前局勢，政府和示威者進入休整期但難言局勢緩和，也是投資者對國泰興趣不大的原因。但國泰當前市帳率已跌至貼近歷史低位的0.6倍，就算短線利淡因素再多，股價也未見太大反應，8月及10月兩度測試9.5元均成功守住，很可能已經跌至底部。現價沒有多少下跌風險，也沒有因素推動向上，但市場資金充裕，低估值股份遲早會有人留意，有耐性、有閒錢的投資者可小注收集等待。

[張兆聰 還看今朝]