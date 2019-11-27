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經濟
2019年11月27日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
阿里「回家」 李小加：十分感恩
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
大市成交增至1330億
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
中生製藥首3季實際多賺16%見放緩
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
賈躍亭與債權人 密談6小時
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
周顯：星島認股權應行使嗎？
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
示範單位曝光 料短期開放
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
永倫770萬沽麗港城2房戶
晉海1房呎租高見46元
新地雙魚河擬建37幢洋房
李根興2000萬購上環連租約地舖
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本
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技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
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【明報專訊】裕元25元料阻力較大（圖）
信達生物28元料有承接（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
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