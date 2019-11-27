倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv

仍需監管機構通過反壟斷審查

LSEG在今年8月宣布有意收購Refinitiv，並視此為推動戰略和財務上轉型的交易。合併後的新企業，總部將設在英國，並在倫敦高級上市（premium listing）。LSEG已獲英國金融市場行為監管局（FCA）的初步批准，同意其收購Refinitiv。港交所（0388）在9月曾提出以296億鎊（約2977億港元）收購倫交所，收購條件之一是倫交所放棄收購Refinitiv，但未能說服LSEG管理層支持。LSEG稱，港交所的報價太低，且要求放棄收購Refinitiv不符合其戰略轉型計劃，而且LSEG不認同港交所可為其提供中國的最佳上市平台，形容上交所才是LSEG進入中國市場的首選直接渠道。港交所董事會其後決定不會提出正式要約。

（綜合報道）

[國際金融]