兩零售股季績報捷大升 美股再創新高

【明報專訊】美國電子產品零售商百思買（Best Buy） 第三季盈利勝預期，並上調2020財年盈利預測，刺激股價早段急升8%，創52周高位。美國運動用品零售店Dick's Sporting Goods上季盈利也勝於預期，同店銷售更增長6%，為2013年以來最大升幅，上調了全年盈利預測，其股價早段上漲17%以上。市場等待本周「黑色星期五」的聖誕購物旺季開鑼，SPDR標準普爾零售ETF（XRT）昨早段升0.9%。亞馬遜早段股價也上漲0.9%。零售股做好，推動美股三大指數早段向上，齊創新高。
聯儲局主席鮑威爾在一個商會年度晚宴發表講話，稱今年減息的部分原因，是因為官員認為經濟未如預期般強勁。但他認為現在的貨幣政策合適，可支持勞動力市場保持強勁，並助通脹重返2%的目標，暗示短期內不會減息。聯儲局上月宣布自7月以來第3次減息後，已暗示利率調整已基本完成。鮑威爾稱，對今年的經濟前景仍然樂觀，因為聯儲局迅速調整了政策立場。不過他補充，若前景發生重大變化，政策也會作出調整。
eBay售出旗下售票網 作價316億
此外，eBay將以40.5億美元（約316億港元）的價格，向瑞士票務經銷商Viagogo Entertainment出售旗下StubHub票務業務。StubHub是最受歡迎的演唱會、體育賽事和其他活動的門票銷售平台之一，由eBay於2007年以3.1億美元購入。出售這項業務將令eBay獲豐厚回報，惟市場憂慮eBay此後更難抗衡亞馬遜。eBay過去12個月的總收入，StubHub佔了一成。eBay股價早段下滑1%。