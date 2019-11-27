兩零售股季績報捷大升 美股再創新高

聯儲局主席鮑威爾在一個商會年度晚宴發表講話，稱今年減息的部分原因，是因為官員認為經濟未如預期般強勁。但他認為現在的貨幣政策合適，可支持勞動力市場保持強勁，並助通脹重返2%的目標，暗示短期內不會減息。聯儲局上月宣布自7月以來第3次減息後，已暗示利率調整已基本完成。鮑威爾稱，對今年的經濟前景仍然樂觀，因為聯儲局迅速調整了政策立場。不過他補充，若前景發生重大變化，政策也會作出調整。

eBay售出旗下售票網 作價316億

此外，eBay將以40.5億美元（約316億港元）的價格，向瑞士票務經銷商Viagogo Entertainment出售旗下StubHub票務業務。StubHub是最受歡迎的演唱會、體育賽事和其他活動的門票銷售平台之一，由eBay於2007年以3.1億美元購入。出售這項業務將令eBay獲豐厚回報，惟市場憂慮eBay此後更難抗衡亞馬遜。eBay過去12個月的總收入，StubHub佔了一成。eBay股價早段下滑1%。

（綜合報道）

[國際金融]