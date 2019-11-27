經濟
國際金融
下一篇 上一篇

李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升

【明報專訊】路透社引述知情人士稱，李嘉誠旗下的維港投資，以及微軟創辦人蓋茨等有份投資的美國人造肉企業Impossible Foods正與投資者洽談新一輪融資，尋求籌集3億至4億美元資金，令估值增長逾1倍至最多50億美元。消息稱，部分現有投資者要求提高融資規模，以尋求更高的估值，不過集資計劃可能會因應投資者的反應而改變。消息人士稱，此輪融資可能為最早明年初舉行的首次公開募股（IPO）奠定基礎。對上一次價值3億美元的E輪融資，由新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）及維港投資領投，當時公司估值為20億美元。

Impossible Foods發言人稱，需考慮各種選項，以推動公司的長期增長，暫時尚未公布過有關IPO的任何計劃或時機，並拒絕評論任何潛在的融資計劃。Impossible Foods的投資者包括風險投資公司Khosla Ventures、網球明星「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、美國樂壇天后Katy Perry等名人，迄今在私人市場融資7.77億美元。

「細威」Katy Perry等名人均有投資

肉類替代品的需求不斷增長之際，Impossible Foods今年推出第二代人造肉漢堡「Impossible Burger 2.0」，香港也有出售。「Impossible Burger 2.0」供應給全美逾7000家漢堡王（Burger King）門店製作「不可能的皇堡」（Impossible Whopper）。目前全球超過1.5萬家餐廳也有出售該公司的產品，最近更開始向美國部分雜貨店供貨。根據全球市場研究公司（Research on Global Markets）的報告，隨着更多消費者轉為素食，又或減少進食紅肉，全球肉類替代品市場收入將由2018年的42億美元，增至2023年的61億美元。

同業Beyond Meat上市至今升2倍

風險資本仍然願意為Impossible Foods提供資金，令其潛在估值有望大幅提升，即使今年多家知名初創企業陷入了困境。召車軟件優步（Uber）和Lyft，股價長期低於招股價。共享辦公室巨頭WeWork在今年初的估值高達470億美元，惟早前曾考慮以低至100億美元的估值上市，最終更要取消IPO。相比下，人造肉行業似乎較受投資者追捧。與Impossible Foods份屬同行的「人造肉第一股」Beyond Meat，目前股價較5月的25美元招股價升約兩倍至77美元，市值約為48億美元。不過部分投資者質疑植物製肉市場是否被過度炒作，Beyond Meat的股價已較7月時的239美元峰值大幅回落。

大學生物化學教授8年前成立

Impossible Foods在2011年成立，創辦人布朗（Patrick Brown）是史丹福大學生物化學教授，2016年首次推出植物肉產品。這些產品利用植物中抽取的血紅蛋白，透過食物工程技術製造成人造肉。

不過Impossible Foods和Beyond Meat這些早期進入植物肉市場的企業，正面對泰森食品（Tyson Foods）和雀巢（Nestle）等傳統肉食及包裝食品公司進軍人造肉市場的挑戰。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
阿里「回家」 李小加：十分感恩
阿里「回家」 李小加：十分感恩
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
大市成交增至1330億
大市成交增至1330億
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
中生製藥首3季實際多賺16%見放緩
中生製藥首3季實際多賺16%見放緩
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
賈躍亭與債權人 密談6小時
賈躍亭與債權人 密談6小時
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
周顯：星島認股權應行使嗎？
周顯：星島認股權應行使嗎？
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
示範單位曝光 料短期開放
示範單位曝光 料短期開放
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
永倫770萬沽麗港城2房戶
永倫770萬沽麗港城2房戶
晉海1房呎租高見46元
晉海1房呎租高見46元
新地雙魚河擬建37幢洋房
新地雙魚河擬建37幢洋房
李根興2000萬購上環連租約地舖
李根興2000萬購上環連租約地舖
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本