李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升

Impossible Foods發言人稱，需考慮各種選項，以推動公司的長期增長，暫時尚未公布過有關IPO的任何計劃或時機，並拒絕評論任何潛在的融資計劃。Impossible Foods的投資者包括風險投資公司Khosla Ventures、網球明星「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、美國樂壇天后Katy Perry等名人，迄今在私人市場融資7.77億美元。

「細威」Katy Perry等名人均有投資

肉類替代品的需求不斷增長之際，Impossible Foods今年推出第二代人造肉漢堡「Impossible Burger 2.0」，香港也有出售。「Impossible Burger 2.0」供應給全美逾7000家漢堡王（Burger King）門店製作「不可能的皇堡」（Impossible Whopper）。目前全球超過1.5萬家餐廳也有出售該公司的產品，最近更開始向美國部分雜貨店供貨。根據全球市場研究公司（Research on Global Markets）的報告，隨着更多消費者轉為素食，又或減少進食紅肉，全球肉類替代品市場收入將由2018年的42億美元，增至2023年的61億美元。

同業Beyond Meat上市至今升2倍

風險資本仍然願意為Impossible Foods提供資金，令其潛在估值有望大幅提升，即使今年多家知名初創企業陷入了困境。召車軟件優步（Uber）和Lyft，股價長期低於招股價。共享辦公室巨頭WeWork在今年初的估值高達470億美元，惟早前曾考慮以低至100億美元的估值上市，最終更要取消IPO。相比下，人造肉行業似乎較受投資者追捧。與Impossible Foods份屬同行的「人造肉第一股」Beyond Meat，目前股價較5月的25美元招股價升約兩倍至77美元，市值約為48億美元。不過部分投資者質疑植物製肉市場是否被過度炒作，Beyond Meat的股價已較7月時的239美元峰值大幅回落。

大學生物化學教授8年前成立

Impossible Foods在2011年成立，創辦人布朗（Patrick Brown）是史丹福大學生物化學教授，2016年首次推出植物肉產品。這些產品利用植物中抽取的血紅蛋白，透過食物工程技術製造成人造肉。

不過Impossible Foods和Beyond Meat這些早期進入植物肉市場的企業，正面對泰森食品（Tyson Foods）和雀巢（Nestle）等傳統肉食及包裝食品公司進軍人造肉市場的挑戰。

（綜合報道）

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