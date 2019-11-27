港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊

明報記者 陳子凌

本港10月出口差過預期並跌幅擴大，或與去年同期出口增幅較高有關。去年10月受回避美國徵收關稅而廠商大量趕出口的影響，本港出口按年增14.6%，增幅在2018年為第三高；進口亦有13.1%的增幅，在高基數下令今年10月的外貿數據更遜預期。

出口英美再跌逾兩成

從各別看，10月出口美國再跌逾兩成，達到21.1%；出口英國的跌幅較9月的6.8%大幅擴大至跌22.1%；出口德國跌幅亦有所惡化，10月跌17.7%，出口內地也從9月的跌4.6%擴大至7.3%。出口東盟方面，越南和馬來西亞分別跌10.3%及4%；出口新加坡則由跌轉升，按年增4.5%。

亞洲其他地區當中，出口台灣進一步增加，按年增16.8%；出口韓國跌幅收窄至14.5%，而出口日本跌幅擴大至10.7%。

在各種出口貨物中，10月跌幅較大的有以珠寶、金飾及銀器為主的雜項製品，跌幅19.6%；其次是通訊、錄音及音響設備和儀器，按年跌16.9%。

美進口貨值跌幅擴至24%

進口表現方面，來自美國的進口貨值跌幅較9月擴大至23.9%；來自內地亦擴至跌14.5%；來自韓國的進口繼續跌24.7%，反而來自馬來西亞的進口貨值有改善，9月為跌25.4%，10月則升3%。

進口貨物當中，以通訊、錄音及音響設備和儀器，以及辦公室機器和自動資料處理儀器的跌幅最大，有逾20%。

展望短期內維持疲弱

政府發言人表示，受環球需求疲弱及中美貿易摩擦繼續的打擊，10月出口下跌速度進一步加快。輸往許多主要市場的出口錄得明顯跌幅。展望未來，在環球經濟偏軟和美國貿易政策帶來的不明朗因素繼續壓抑外部需求的情况下，香港的出口表現短期內料會維持疲弱。