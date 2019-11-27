經濟
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辰林教育今起招股 最多集資8.8億

【明報專訊】江西省高等教育服務供應商辰林教育（1593）今起招股，擬發行2.5億股，當中10%為公開發售，招股價介乎每股2.2元至3.52元，每手2000股，入場費約7110.9元，今日起至下月2日公開發售，料下月13日在港交所（0388）掛牌。若以招股價最高3.52元計，集資額最高8.8億元，第一上海融資為其獨家保薦人。

民辦高等學府收生 省內前四

集團目前僅在營運一所名為「江西應用科技學院」的民辦大學，以2018/2019學年的招生人數計，在省內31間民辦高等學校中排第四，而該學年共招收14,423名學生。截至今年5月底止，集團在高等教育業務（包括學費及住宿費）的收益錄得約8133萬元（人民幣．下同），按年升13%。

根據招股書，上市集資款項主要用途為興建及升級大學的設施，約三成款項將償還部分的銀行貸款。集團董事會主席黃玉林預料，在校人數未來幾年仍會遞增，因此有升級校園設施的必要，另一方面集團打算逐步調整本科及專科教育結構，學費的上升空間亦相對較大。

農夫山泉傳明年來港上市 或集資逾78億

另外彭博昨日引述知情人士透露，國內飲用水品牌農夫山泉計劃來港上市，集資額或超過10億美元（約78億港元），最快或於明年上半年進行，農夫山泉則未有回應。

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