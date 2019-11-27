經濟
下一篇 上一篇

中生製藥首3季實際多賺16%見放緩

【明報專訊】中生製藥（1177）公布第三季業績，純利報22.56億元（人民幣．下同），按年增長2.46%，比上半年的5.76%增長放緩。撇除因收購產生的資產攤銷費用和投資公允值變動後，首3季基本純利為26億元，按年增長15.7%，增幅亦較上半年的20.5%放緩。第三季股息0.02港元，按年持平。公司解釋，醫藥行業「4+7」藥品集中採購開始實行，入選藥品的市場銷量增長明顯但大幅降價，減低利潤增速。

稱集中採購新政影響浮現

今年首3季，中生製藥收入按年增長22.83%，至193.2億元。「4+7」為4個直轄市和7個省會城市的多間醫院，推出以一同大量採購的方式購買藥物的改革，廠商需報價競爭，價低者得。

按藥物種類分類，肝病用藥，銷售額為49.66億元，按年下跌0.7%，佔公司收入25.7%；抗腫瘤用藥，銷售額為42.02億元，按年上升83.27%，佔收入21.8%；心腦血管用藥銷售額為24.95億元，按年上升81.7%，佔收入12.9%。公司指，7月初發佈國家發布第一批重點監控合理用藥名單，被列入目錄的藥物銷售受到明顯影響，不過高價值創新藥則高速增長。

期內研發開支為20.54億元，按年上升20.67%，佔公司收入10%。中生表示，期內獲得臨牀批件5項、生產批件8項及一致性評價獲批6項，另有申報臨牀5項、一致性評價申報8項及申報生產4項，並取得27項發明專利27及8項外觀授權。

展望全年，中生製藥表示，「4+7」藥品集中採購和使用從試點擴大到全國，會進一步影響入選品種的收入和利潤，惟料會有利包括中生等有高價值創新產品、原料和生產成本優勢的企業，鞏固市場地位。

上 / 下一篇新聞

阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
阿里「回家」 李小加：十分感恩
阿里「回家」 李小加：十分感恩
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
大市成交增至1330億
大市成交增至1330億
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升
李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
賈躍亭與債權人 密談6小時
賈躍亭與債權人 密談6小時
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
周顯：星島認股權應行使嗎？
周顯：星島認股權應行使嗎？
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
示範單位曝光 料短期開放
示範單位曝光 料短期開放
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
永倫770萬沽麗港城2房戶
永倫770萬沽麗港城2房戶
晉海1房呎租高見46元
晉海1房呎租高見46元
新地雙魚河擬建37幢洋房
新地雙魚河擬建37幢洋房
李根興2000萬購上環連租約地舖
李根興2000萬購上環連租約地舖
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本