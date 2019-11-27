中生製藥首3季實際多賺16%見放緩

稱集中採購新政影響浮現

今年首3季，中生製藥收入按年增長22.83%，至193.2億元。「4+7」為4個直轄市和7個省會城市的多間醫院，推出以一同大量採購的方式購買藥物的改革，廠商需報價競爭，價低者得。

按藥物種類分類，肝病用藥，銷售額為49.66億元，按年下跌0.7%，佔公司收入25.7%；抗腫瘤用藥，銷售額為42.02億元，按年上升83.27%，佔收入21.8%；心腦血管用藥銷售額為24.95億元，按年上升81.7%，佔收入12.9%。公司指，7月初發佈國家發布第一批重點監控合理用藥名單，被列入目錄的藥物銷售受到明顯影響，不過高價值創新藥則高速增長。

期內研發開支為20.54億元，按年上升20.67%，佔公司收入10%。中生表示，期內獲得臨牀批件5項、生產批件8項及一致性評價獲批6項，另有申報臨牀5項、一致性評價申報8項及申報生產4項，並取得27項發明專利27及8項外觀授權。

展望全年，中生製藥表示，「4+7」藥品集中採購和使用從試點擴大到全國，會進一步影響入選品種的收入和利潤，惟料會有利包括中生等有高價值創新產品、原料和生產成本優勢的企業，鞏固市場地位。