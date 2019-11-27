雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億

金利豐持倉減幅最厲害

以大跌前一日收市價14.8元計，梁迦傑夫婦手上5.37億股雅高股份原有市值高達79.48億元，但連續兩日殘價斬倉僅套現6.91億元，不單盡失公司股份，且有72.57億元市值被蒸發掉。

雅高前日反彈後，昨日再跌14.75%，收報0.52元。另外，據中央結算系統資料顯示雅高大瀉當日券商持股變化，原本持貨4.1億股最多，佔雅高總股本13.29%的「殼后」朱太旗下金利豐，於當日減持了1.4億股，持貨大減4.53個百分點至8.76%，是減持最多的券商。

其餘多間中資行亦是減持重災區，富途證券及農銀國際持倉便減少了逾8000萬股，各佔總股本2.6%；交銀國際亦減少了近6600萬股持倉，佔2.13%。至於2018年6月才首次申報持倉雅高，並於10月底打後頻繁減少持倉的冠泓證券，當日亦減少了6198萬股，佔比2%。

反過來說，當日接貨最多的是一般較多散戶使用的匯豐（0005）及中銀香港（2388），分別接貨7120.4萬股及7044萬股，持倉由原本不足1%增加至2.55%。