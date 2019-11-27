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大劉甘比認購1.5億美元中梁債

【明報專訊】近年成為內房股、債「大買家」的華置及大股東劉鑾雄（大劉）及太太陳凱韻（甘比）再度出手，認購了內房新貴中梁控股（2772）的合共1.5億美元的高息美元債。

據華置公告，公司認購中梁一隻2020年到期、9.75厘優先票據，認購額1億美元（約7.84億元），該票據發行價為9828.7萬美元，相當於票據本金額98.287%，年利率9.75厘，2020年11月24日到期。而甘比亦認購了5000萬美元中梁票據。

獲得大劉青睞的中梁控股，在今年7月16日才於本港掛牌上市，至今剛滿4個月。上市時間雖短，但中梁在本月初獲納入了恒生綜合中型股指數，成為「港股通」可交易的內房之一。

中梁上市4個月納港股通

中梁幕後猛人亦多，並在上市前多次於同行挖角，包括挖來旭輝（0884）原首席財務官游思嘉擔任副總裁、又向碧桂園（2007）挖角原財務總經理吳淵等。當中游思嘉除了熟悉IPO，亦對本港及境外資本市場、融資及股債發行工作熟悉。

大劉一向是內房股、債大好友，當中最為人熟知是支持其「鋤DEE會」核心好友中國恒大（3333）主席許家印。截至六月底華置仍持有中國恒大8.6億股，相當於恒大最新的股本131.59億股中的6.54%。尚未計及以往曾披露由甘比私人持股的恒大約3.16億股。

華置仍持中國恒大8.6億股

華置在今年中期報告亦披露了其債券主力持倉內房及海外金融機構，分別為49.2%及47.2%，金額達41.46億元及39.78億元，已佔華置當時的資產總額約8.5%及8.2%。當中來自內房的債券溢利已達7.36億元。

雖然華置年報無披露最新持倉股份名稱，但以往公司與大劉家族及友好曾多次向外披露認購了包括佳兆業（1638），並持有包括債券及股票在內的其他6至7家內房的投資產品。

中梁昨收報5.82元，跌3.16%，較招股價5.55元升4.9%。華置則微升0.49%，收報6.1元。

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