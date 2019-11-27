大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」

明報記者 蕭嘉聰

集團期內收入升1.6%至42.6億元，每股盈利按年減34.5%至0.2581元，中期息維持0.19元按年不變，昨午公布業績後，股價收市跌2%至19.6元。大家樂指出，香港業務自今年5月底變得充滿挑戰，市場整體消費意欲低迷，尤其影響晚市、周末時段、消費區與商業區。

分析：減租難即時見效

為維持同店銷售和市場份額，集團在不同市段推出更多超值套餐及促銷優惠，加上經營成本包括人工、租金等持續上升，影響利潤下跌，整體毛利率亦跌1.7個百分點至11.7%。

集團又指，大家樂快餐上半年的同店銷售持平，雖然品牌在受影響地區以外的業務錄得溫和增長，但整體銷售增長受疲弱市場氣氛影響，現已採取措施控制成本及節省經營開支，如有效調配人手及控制租金開支，維持利潤率。

聯手8家發展商 擴大灣區網絡

大家樂快餐下半財年將集中在高潛力及回報的社區開設新門店，第三季亦透過foodpanda及手機應用程式，推出外賣速遞服務。

雖然大家樂快餐在港表現持平，不過集團內地華南快餐業務同店銷售增長為6%，收入為5.16億元人民幣，按年升9.6%。集團指出，因應市場形勢，正在分配額外資源把握大灣區商機，已經與8個房地產發展商組成策略聯盟，合作擴展分店網絡，料下半年將增設16間分店。

值得一提的是，大家樂曾「敗走」內地華東地區，即山東、江蘇及上海等地，集團2017年10月以短期策略調整，集中資源發展華南市場為由，宣布關閉該區所有分店。

2017年曾「敗走」華東地區

招銀國際可選消費行業分析員胡永匡認為，集團加快擴展內地店舖網絡的策略合理，惟下半財年，即10月至明年3月的情况不太樂觀，雖然店舖有機會獲減租，但很多時是未能開門營業，因此不會立即見效，開設新店亦屬於長線投資，對短線的幫助不大。他又指，香港整體零售數據反映社會活動自8月起影響行業，10至11月社會情况未有好轉，如果持續下去，對集團未來業績定必有影響。