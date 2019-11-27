李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販

料7000持牌者受惠

該會指出，按照香港政府統計數據，訪港旅客半年來持續急跌，今年8月及9月旅客人數按年跌幅更高達39%及34%，對業界打擊沉重，市面情况亦令小販同業經營更加困難。是次計劃總資助金額為1億元，料全港共有7000間旅行社及小販同業受惠有關資助。

旅遊業方面，資助對象為僱用少於50人的中小企持牌旅行社，料全港約1650間受惠。申請所須資料包括持有有效商業登記、持有效旅行代理商牌照、銀行月結單或存摺以顯示其戶口姓名及帳戶號碼，作為轉帳之用；如能提供3個月內強積金（MPF）供款證明，可獲5萬元資助金額，未能提供則獲2.5萬元。

小販同業方案方面，資助對象為持有食環署批出的流動和固定小販牌照，全港約有5400個相關牌照。申請僅需提供有效小販牌照、銀行帳戶資料照片，每一申請可獲5000元資助金額。

至於第一期「應急錢」飲食業的申請情况，總數2億元資助現已開始派錢，但有商戶在反應熱烈中未能「中獎」；第二期「應急錢」支援零售業的申請，資助總額為6億元，現時合共收到超過26,000宗申請。所有「應急錢」成功申請者，將收到手機短訊通知，資助會自動轉帳至申請者的登記銀行帳戶，第二期資助將於12月中前，轉帳至成功申請者的銀行戶口。