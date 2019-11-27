經濟
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大市成交增至1330億

【明報專訊】港股昨高開後回落。恒指高開190點，早段曾升至27,227點高位，惟其後投資者憂慮本港局勢，大市急速回落並倒跌，收市跌79點至全日低位，報26,913點；國指跌11點，報10,617點。由於MSCI指數股份變動於昨日收市後生效，以及阿里巴巴（9988）首日掛牌，大市全日成交總額增至1330億元。

重磅股騰訊（0700）昨跌0.94%，收報335.6元；美團（3690）升2.54%，收報100.8元；瑞聲（2018）開市後曾升至56.9元高位，及後急挫收跌4.87%，為跌幅最大藍籌。周一大升的本地地產股有回吐，九倉置業（1997）跌2.12%，收報43.8元；長實（1113）亦跌2.32%，收報52.45元。事實上，MSCI於月初公布落實第三階段A股「加碼入摩」，及調整指數股份名單，當中MSCI香港及中國指數分別剔除4隻及7隻股份，中國指數則因A股擴容而納入218隻股份，料有關變動刺激大市成交大增。

A股再擴容 MSCI未有時間表

據內媒引述MSCI董事總經理Sebastien Lieblich在媒體電話會上表示，A股擴容實施順利，目前沒有發現任何問題。至於A股下一步納入計劃，他指按照既定流程，MSCI需先啟動市場參與者諮詢，現時內部尚未有時間表。

相關字詞﹕a股 長實 九倉置業 瑞聲 美團 騰訊 阿里巴巴 msci指數 恒指

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