大市成交增至1330億

重磅股騰訊（0700）昨跌0.94%，收報335.6元；美團（3690）升2.54%，收報100.8元；瑞聲（2018）開市後曾升至56.9元高位，及後急挫收跌4.87%，為跌幅最大藍籌。周一大升的本地地產股有回吐，九倉置業（1997）跌2.12%，收報43.8元；長實（1113）亦跌2.32%，收報52.45元。事實上，MSCI於月初公布落實第三階段A股「加碼入摩」，及調整指數股份名單，當中MSCI香港及中國指數分別剔除4隻及7隻股份，中國指數則因A股擴容而納入218隻股份，料有關變動刺激大市成交大增。

A股再擴容 MSCI未有時間表

據內媒引述MSCI董事總經理Sebastien Lieblich在媒體電話會上表示，A股擴容實施順利，目前沒有發現任何問題。至於A股下一步納入計劃，他指按照既定流程，MSCI需先啟動市場參與者諮詢，現時內部尚未有時間表。