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保安明顯加強 記者須早到兼搜袋

【明報專訊】在整個招股過程中無記者會、無實體招股書，投資者午餐會又因局勢而取消的阿里巴巴（9988），昨日的上市儀式可能是外界最近距離接觸的機會。不過實際上，昨日上市儀式保安嚴密，不單要求傳媒提早至上午8時到場，較其他公司的上市儀式足足早一小時，且罕有要求記者進入港交所（0388）大堂前要搜袋檢查。進場後亦安排記者在指定範圍內不得離開，記者區距離敲鑼台亦甚遠。

一如之前所傳，阿里巴巴創辦人馬雲並沒有出席上市儀式，由新任主席兼首席執行官張勇及執行副主席蔡崇信為代表，但嘉賓卻是星光熠熠，除了港交所主席史美倫及行政總裁李小加，財政司長陳茂波及前特首、阿里巴巴獨董董建華均有到場。

記者除了難以靠近敲鑼台，張勇也沒有接受訪問，可說整個上市儀式，管理層與記者只是遠距離接觸。此外，張勇等高層也沒有敲鑼，而是由10名來自8個國家的阿里巴巴客戶及生意伙伴代表負責，包括馬來西亞「貓山王」榴蓮生產商、泰國時尚設計師、土耳其母嬰產品電商創始人、非洲鞋履品牌創始人等。

阿里版「清明上河圖」贈港交所

至於阿里巴巴贈予港交所的上市紀念品，則是一幅要借古喻今，反映現代商業繁榮圖景的「現代版《清明上河圖》」（圖），與原版不同，畫中加入了阿里巴巴旗下不同業務，例如右側貨物推車被標上「菜鳥」兩個字；攤販就標上「天貓」、「淘寶」等。

相關字詞﹕保安森嚴 上市儀式 清明上河圖 阿里巴巴

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