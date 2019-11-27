阿里「回家」 李小加：十分感恩

阿里今次回港其中一個重點，相信是何時才能加入北水的買賣名單。被問及阿里何時可納入港股通，李小加表示需與其他持份者，包括內地交易所、監管機構及指數公司共同努力。

李小加表示，香港即使在困難情况下，依然可準備好市場「迎接阿里回家」，他相信未來香港可迎接更多「浪迹天涯」的中國公司回港，亦歡迎適合香港的所有公司。

早前不少業界人士指阿里在港上市會推動更多不同類型的美國中概股落戶香港，因為本港投資者愈來愈認識科網企業運作，亦能給予合適估值，最重要是可透過港股通引進北水。

張勇：5年前遺憾 今天實現

至於早前內地AI獨角獸曠視科技，因被指控壓迫新疆穆斯林人權，更引發香港網民發信投訴，上周更傳出無法通過上市聆訊。李小加表示，香港上市的規則清晰、有原則性，港交所會對每一個公司不加歧視地進行審批。他表示，若通過聆訊，即使有人反對也可以上市，若未能通過，無論誰支持也不能上市。

至於昨日「主人家」、阿里主席兼首席執行官張勇雖未有公開會見傳媒，但亦有於上市儀式上致辭，他表示，今年是阿里二十周年，亦迎來重要里程碑，就是「回家」、回香港上市。他表示，感謝香港及港交所，指是因為香港有資本市場的創新，才能令阿里5年前的遺憾，今天得以實現。最後張勇以「香港，我們來了！」作結語，結束致辭。