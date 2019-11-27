經濟
下一篇 上一篇

阿里「回家」 李小加：十分感恩

【明報專訊】由2013年阿里巴巴（9988）首次提出來港上市，到昨日正式掛牌，一直致力促成阿里在港上市的港交所（0388）行政總裁李小加，昨日表示對阿里上市「十分感恩」，並稱阿里是「全中國人都用的公司」，理應可通過滬港通、令內地居民可以交易。

阿里今次回港其中一個重點，相信是何時才能加入北水的買賣名單。被問及阿里何時可納入港股通，李小加表示需與其他持份者，包括內地交易所、監管機構及指數公司共同努力。

李小加表示，香港即使在困難情况下，依然可準備好市場「迎接阿里回家」，他相信未來香港可迎接更多「浪迹天涯」的中國公司回港，亦歡迎適合香港的所有公司。

早前不少業界人士指阿里在港上市會推動更多不同類型的美國中概股落戶香港，因為本港投資者愈來愈認識科網企業運作，亦能給予合適估值，最重要是可透過港股通引進北水。

張勇：5年前遺憾 今天實現

至於早前內地AI獨角獸曠視科技，因被指控壓迫新疆穆斯林人權，更引發香港網民發信投訴，上周更傳出無法通過上市聆訊。李小加表示，香港上市的規則清晰、有原則性，港交所會對每一個公司不加歧視地進行審批。他表示，若通過聆訊，即使有人反對也可以上市，若未能通過，無論誰支持也不能上市。

至於昨日「主人家」、阿里主席兼首席執行官張勇雖未有公開會見傳媒，但亦有於上市儀式上致辭，他表示，今年是阿里二十周年，亦迎來重要里程碑，就是「回家」、回香港上市。他表示，感謝香港及港交所，指是因為香港有資本市場的創新，才能令阿里5年前的遺憾，今天得以實現。最後張勇以「香港，我們來了！」作結語，結束致辭。

相關字詞﹕滬港通 北水 曠視科技 阿里巴巴 港交所 李小加 張勇

上 / 下一篇新聞

阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
保安明顯加強 記者須早到兼搜袋
大市成交增至1330億
大市成交增至1330億
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
李嘉誠基金會斥1億挺旅行社小販
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大家樂半年少賺35% 跌幅破紀錄 調配資源拓大灣區 在港「專注高回報地段」
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
大劉甘比認購1.5億美元中梁債
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
雅高主席夫婦盡遭斬倉 市值蒸發73億
中生製藥首3季實際多賺16%見放緩
中生製藥首3季實際多賺16%見放緩
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
辰林教育今起招股 最多集資8.8億
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
創夢向大灣區基金 發2.3億可換股債
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
港10月出口挫9.2% 連跌12月 表現遜預期 港府:受中美貿易摩擦打擊
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
台經濟部長：向心與內地軍方關係密切
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
經國際第3方顧問查核 渣打：並無職員泄密
李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升
李嘉誠蓋茨等有份投資 Impossible Foods新輪融資 估值倍升
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
兩零售股季績報捷大升 美股再創新高
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
倫交所母公司通過 換股收購Refinitiv
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
張兆聰：博殘股反彈 冷吼國泰
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
技術取勝：鞍鋼股份或回試2.8元
賈躍亭與債權人 密談6小時
賈躍亭與債權人 密談6小時
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
劉思明：行業中線向好 低吸中燃
周顯：星島認股權應行使嗎？
周顯：星島認股權應行使嗎？
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
湯文亮：亂世買樓：三大訴求 缺一不可
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
嘉峯匯擬開價 料成下月首登場大盤 11月新盤交投「虎頭蛇尾」 料全月1300宗
示範單位曝光 料短期開放
示範單位曝光 料短期開放
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
愛炫美四連撻 料殺訂1978萬
永倫770萬沽麗港城2房戶
永倫770萬沽麗港城2房戶
晉海1房呎租高見46元
晉海1房呎租高見46元
新地雙魚河擬建37幢洋房
新地雙魚河擬建37幢洋房
李根興2000萬購上環連租約地舖
李根興2000萬購上環連租約地舖
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本
貝萊德：市場太樂觀存風險 看淡明年經濟 未來數季重保本