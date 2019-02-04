阿里首日升6.6% 較美股現溢價 一手帳面賺1160元 大戶豐收頭槌賺460萬

明報記者 馬迪帆

阿里昨日開市報187元，高開6.3%，其後升至全日高位189.5元，較176元的招股價高近8%，雖然下午股價見疲態，但最終仍錄近7%升幅。以收市價187.6元計算，對比前晚阿里美國ADS收報190.45美元，港股較美股已有逾1%溢價。阿里ADS至今早零時微跌0.3%，報189.9美元。

B組大客分貨好獲利豐

根據上市規則，新股公開發售的分配分成A組及B組兩部分，A組認購金額在500萬元以下，B組則為500萬元以上，今次阿里招股獲逾21萬人支持，當中只有約1.1％列入B組部分，比例甚至較2017年最熱門新股閱文（0772）的2.7%更低；以A組及B組各分配公開發售一半股份計，同樣是2500萬股阿里股份，A組要分配給約21.3萬人，而B組則只有2453人，因此B組投資者的中籤率仍高達7%至8%。

換言之，同樣是借孖展抽阿里，散戶與投資者的獲利比例差異更大。以認購2500股阿里為例，投資者已要借逾40萬孖展，假設息率為3.88厘，借九成孖展，倘若運氣不太好只中一手100股，扣除利息獲利不足千元。大戶方面，除「頂頭槌」獲利逾460萬元外，B組其他投資者在每股孖展成攤薄下，亦獲利甚豐（見附表）。

耀才：長線仍看好阿里表現

有分析認為，阿里日後成交可續走高，未來將與騰訊成為兩大龍頭。耀才證券研究部總監植耀輝表示，新股首日上市成交一般偏高，而且有衍生工具托市，但相信未來阿里及騰訊成交會繼續高企。他表示，長線看好阿里，因業績增速穩定，而雲業務阿里雲亦已具一定規模。

阿里股價於兩地齊升，現時市值逾4萬億元，有大行認為是第二上市起帶動流通性作用。麥格理昨日發布報告指出，回港上市可擴大機構投資者交易阿里的資金，加上港股與ADS互可代替，預期會帶動港股方面出現一定短期波動。

麥格理：在港上市帶動流通作用

麥格理對阿里給出「跑贏大市」評級，並給出224元的目標價。匯豐報告顯示，阿里本次在港發行股份，市值相當於26.6億份ADS的2%。該行預測，阿里在港上市集資額將用於投資科技，繼續創新並將旗下平台進行電子化的轉型。該行續指出，阿里現時估值吸引，其相信業績未來維持高速增長。